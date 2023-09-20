Lawson'ın hedefi Super Formula sezonunu tamamlayabilmek
Super Formula'da şampiyonluk mücadelesi veren Liam Lawson, Suzuka'daki son yarışa kadar Daniel Ricciardo'nun iyileşeceğini düşünüyor.
Bu sezonu Super Formula'da tam zamanlı yarışarak geçiren Lawson, sezonun son yarışına şampiyonluk adayı olarak giriyor.
An itibariyle şampiyona lideri Ritomo Miyata'nın sekiz puan gerisinde yer alan Lawson'ın şampiyonluk şansı yüksek, nitekim hafta sonu boyunca alınabilecek maksimum puan 46.
Tek sıkıntı, yarışın Meksika GP'si ile çakışması ve Daniel Ricciardo'nun sakatlığının devam etmesi durumunda takımın ciddi bir ikilemle karşılaşacak olması.
Neyse ki Ricciardo'nun Katar'da dönmesi bekleniyor.
Lawson "Bu aşamada Super Formula sezonunu düşünüyorum, evet. Daniel'in geri dönmesi için son yarıştan önce bolca zaman var."
"Şu anda durum yarıştan yarışa değişiyor ancak yeterli zamanımız olmalı."
Liam Lawson, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: AG Photo / Paolo Belletti
Kendini bir anda F1 pilotu olarak bulan Lawson, her şey çok hızlı ilerlediği için Super Formula'da yarıştığı Team Mugen ile konuşma fırsatı dahi yakalayamadığını söylüyor.
Lawson, "Onlara hiçbir şey söyleyemedim, her şey çok ama çok hızlı oldu!"
"Yarıştan sonra konuştuk ancak duyuruyu kendilerine bizzat iletemedim."
"Ama tüm sezon boyunca çok destekleyici oldular, birlikte çalışmak harikaydı ve bence böyle bir şeye hazır olmak epey faydalıydı."
"İlk iki yarışım fena geçmedi. Açıkçası F1'e uyum sağlamak çok büyük bir şey ve henüz öğrenilecek çok şey var." dedi.
Son Haberler
Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"
Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış" Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"
Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!
Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak! Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!
Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka"
Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka" Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka"
Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil
Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar