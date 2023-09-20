Lawson'ın hedefi Super Formula sezonunu tamamlayabilmek

Bu sezonu Super Formula'da tam zamanlı yarışarak geçiren Lawson, sezonun son yarışına şampiyonluk adayı olarak giriyor.

An itibariyle şampiyona lideri Ritomo Miyata'nın sekiz puan gerisinde yer alan Lawson'ın şampiyonluk şansı yüksek, nitekim hafta sonu boyunca alınabilecek maksimum puan 46.

Tek sıkıntı, yarışın Meksika GP'si ile çakışması ve Daniel Ricciardo'nun sakatlığının devam etmesi durumunda takımın ciddi bir ikilemle karşılaşacak olması.

Neyse ki Ricciardo'nun Katar'da dönmesi bekleniyor.

Lawson "Bu aşamada Super Formula sezonunu düşünüyorum, evet. Daniel'in geri dönmesi için son yarıştan önce bolca zaman var."

"Şu anda durum yarıştan yarışa değişiyor ancak yeterli zamanımız olmalı."

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: AG Photo / Paolo Belletti

Kendini bir anda F1 pilotu olarak bulan Lawson, her şey çok hızlı ilerlediği için Super Formula'da yarıştığı Team Mugen ile konuşma fırsatı dahi yakalayamadığını söylüyor.

Lawson, "Onlara hiçbir şey söyleyemedim, her şey çok ama çok hızlı oldu!"

"Yarıştan sonra konuştuk ancak duyuruyu kendilerine bizzat iletemedim."

"Ama tüm sezon boyunca çok destekleyici oldular, birlikte çalışmak harikaydı ve bence böyle bir şeye hazır olmak epey faydalıydı."

"İlk iki yarışım fena geçmedi. Açıkçası F1'e uyum sağlamak çok büyük bir şey ve henüz öğrenilecek çok şey var." dedi.