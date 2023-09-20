Prime'a abone ol
Önceki / Leclerc: "Sainz'ın temposuna ayak uydurmaya çalışıyorum"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Lawson'ın hedefi Super Formula sezonunu tamamlayabilmek

Super Formula'da şampiyonluk mücadelesi veren Liam Lawson, Suzuka'daki son yarışa kadar Daniel Ricciardo'nun iyileşeceğini düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Liam Lawson, AlphaTauri

Bu sezonu Super Formula'da tam zamanlı yarışarak geçiren Lawson, sezonun son yarışına şampiyonluk adayı olarak giriyor.

An itibariyle şampiyona lideri Ritomo Miyata'nın sekiz puan gerisinde yer alan Lawson'ın şampiyonluk şansı yüksek, nitekim hafta sonu boyunca alınabilecek maksimum puan 46.

Tek sıkıntı, yarışın Meksika GP'si ile çakışması ve Daniel Ricciardo'nun sakatlığının devam etmesi durumunda takımın ciddi bir ikilemle karşılaşacak olması. 

Neyse ki Ricciardo'nun Katar'da dönmesi bekleniyor.

Lawson "Bu aşamada Super Formula sezonunu düşünüyorum, evet. Daniel'in geri dönmesi için son yarıştan önce bolca zaman var."

"Şu anda durum yarıştan yarışa değişiyor ancak yeterli zamanımız olmalı."

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: AG Photo / Paolo Belletti

Kendini bir anda F1 pilotu olarak bulan Lawson, her şey çok hızlı ilerlediği için Super Formula'da yarıştığı Team Mugen ile konuşma fırsatı dahi yakalayamadığını söylüyor.

Lawson, "Onlara hiçbir şey söyleyemedim, her şey çok ama çok hızlı oldu!"

"Yarıştan sonra konuştuk ancak duyuruyu kendilerine bizzat iletemedim."

"Ama tüm sezon boyunca çok destekleyici oldular, birlikte çalışmak harikaydı ve bence böyle bir şeye hazır olmak epey faydalıydı."

"İlk iki yarışım fena geçmedi. Açıkçası F1'e uyum sağlamak çok büyük bir şey ve henüz öğrenilecek çok şey var." dedi.

paylaşım
yorumlar

Leclerc: "Sainz'ın temposuna ayak uydurmaya çalışıyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!

Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!

Formula 1
Japonya GP

Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak! Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!

Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka"

Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka"

Formula 1
Japonya GP

Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka" Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka"

Red Bull bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu ilan edebilir

Red Bull bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu ilan edebilir

Formula 1
Japonya GP

Red Bull bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu ilan edebilir Red Bull bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu ilan edebilir

Son Haberler

Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"

Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"

F1 Formula 1
Japonya GP

Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış" Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"

Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!

Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!

F1 Formula 1
Japonya GP

Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak! Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!

Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka"

Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka"

F1 Formula 1
Japonya GP

Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka" Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka"

Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil

Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil

F1 Formula 1
Japonya GP

Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol