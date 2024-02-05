Lawson'ın 2024 yılında ne yapacağına henüz karar verilmemiş
Liam Lawson, 2024 sezonunda tam olarak ne yapacağını henüz kendisinin de bilmediğini fakat arka planda tartışmalar yapıldığını belirtti.
Liam Lawson, geçen yılki Hollanda GP'de bileğini kıran ve beş yarışı kenarda geçiren Daniel Ricciardo'nun yerini almıştı.
Gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Lawson, Singapur'da puan da almayı başardı. Fakat bu performans 2025'te koltuk bulması için yeterli olmadı.
Lawson 2024'ü Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu olarak geçirecek. Şimdilik bir yerde yarışması beklenmezken, üçten fazla yarışa çıktığı için cuma antrenmanlarında piste çıkması pek mümkün değil.
Yine de yıl içerisinde yapılacak çeşitli testlerde yer alması bekleniyor.
Lawson, New Zealand Herald'a verdiği bir röportajda, önümüzdeki sezonu programının hâlâ tartışılmakta olduğunu fakat Helmut Marko'nun kendisine 2025'te tam sezon sözü verdiği için Formula 1 aracıyla sürüş yapmak istediğini söyledi.
Lawson, "Bu yıl Formula 1 aracı kullanmayı gerçekten çok istiyorum, testlerde ya da yarışlarda bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Fakat henüz hiçbir şey onaylanmadı."
"Bu tarz konular sezon başlamadan önce, sezon içinde ve sezon sonuna doğru tartışılıyor." dedi.
Lawson geçen yıl Super Formula şampiyonluğunu kaçırdığı içni de üzgün.
Yeni Zelandalı pilot, "Elbette şampiyonluğu kazanamamak üzücüydü."
"Bunu başarabilirdik ve hızımız gayet iyiydi fakat şampiyonluğu kazanmak için bundan daha fazlasına ihtiyacımız olduğu açıktı."
"Sezon ilerledikçe kaçırdığım bazı fırsatlardan dolayı pişmanlık duyuyorum ama bu aynı zamanda kazanmam gereken bir deneyimdi." dedi.
Liam Lawson, Reserve Driver, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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