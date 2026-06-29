Lawson’dan takım emirlerine tepki: "Bu son inanışımdı"

Racing Bulls, Avusturya hafta sonu boyunca orta sıranın en güçlü takımı olarak öne çıksa da yarışın ilk pit stoplarının ardından gelen çelişkili talimatlar, yarış esnasında büyük bir kafa karışıklığına yol açtı.

Yarışın ilk bölümünü takım arkadaşının önünde götüren Lawson, pit stopların ardından piste döndüğünde fren sıcaklıklarını yönetmesi için yavaşlaması yönünde bir talimat aldı. Bu esnada Audi pilotu Gabriel Bortoleto'nun erken pit tehdidine karşı Lawson'dan bir tur önce pite çağrılan Lindblad, sert bir manevrayla Lawson'ı geride bıraktı.

Olayın üzerine yarış mühendisi Pierre Hamelin, Lindblad’a Lawson'ın arkasında "pozisyonunu koruması" talimatını verdi. Çaylak pilot telsizden "Neden?" diye sorgularken, mühendis fren yönetiminin hâlâ "kritik" olduğunu yineledi.

Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O esnada kendi mühendisinden "Arvid pozisyonunu koruyacak, yarışmıyorsunuz" güvencesini alan Lawson'ın bu rahatlığı sadece bir tur sürdü. Lindblad, 4. virajda agresif bir sürüşle Lawson’ı çizgisinin dışına çıkmaya zorlayarak geride bıraktı.

Yaşanan olayın ardından telsizden öfkesini dile getiren Lawson, mühendisine, "Bu size son inanışımdı. 50 metre erken gaz kesiyorum ve o gelmiş beni geçiyor." dedi.

Durum, yarışın son bölümünde Lindblad'a daha kesin bir dille verilen "pozisyonunu koru" talimatıyla kontrol altına alındı. Son pit stoplara erken giren Lawson, yerini geri kazanarak yarışı 9. sırada damalı bayrağı geçti.

Yarışın ardından basına konuşan Liam Lawson, konunun takım içinde görüşülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Bir stratejimiz vardı ve ilk bölümde bunu kusursuz uyguladık.”

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls, Peter Bayer, Racing Bulls Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Sonrasında bana frenleri yönetmem gerektiği, arkadan bir baskı gelmeyeceği söylendi ama hemen ardından geçildim. Bu konuyu takım içinde konuşup çözmemiz gerek."

Telsizdeki gerginliğe rağmen sakin görünen Arvid Lindblad ise takımın genel tablodaki sonucuna odaklanmayı seçti: "Yarışı 9 ve 10. sıralarda bitirdik. Günün sonunda oldukça iyi iş çıkardık ve rakiplerle aramızdaki fark da iyiydi."