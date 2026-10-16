Formula 1 Singapur GP

Lawson’dan Race of Champions açıklaması: "Katılmayı çok isterim"

Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington'da düzenlenecek Race of Champions Liam Lawson, kendi evindeki bu organizasyonda piste çıkmaya sıcak baktığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 11:40

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Motor sporları dünyasının farklı disiplinlerinden pilotları karşı karşıya getiren Race of Champions ekinliği, tarihinde ilk kez Yeni Zelanda’ya konuk oluyor. Wellington’da ocakta gerçekleşecek dev organizasyon, Yeni Zelandalı izleyicilere mücadele dolu bir seyir zevki yaşatacak.

Kendi evinde düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Racing Bulls yıldızı Liam Lawson, katılımı konusunda temkinli konuşsa da organizasyon için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kariyerini çoğunlukla dünyanın diğer ucundaki pistlerde sürdüren 24 yaşındaki genç yetenek, kendi ülkesinde taraftarların önüne çıkma fikrine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Şu an için katılımım kesinleşmedi ancak dışarıdan bakıldığında gerçekten çok ama çok havalı bir organizasyon olacağını düşünüyorum.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“O tarihlerde zaten Yeni Zelanda'da olacağım, dolayısıyla bu yarışta yer almayı kesinlikle çok isterim."

Eşit şartlardaki araçlarla yarışılan ROC, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas gibi dünyaca ünlü isimleri de ağırlamaya hazırlanıyor. Lawson’ın resmi katılımcı listesinde yer alıp almayacağı henüz netleşmese de genç pilot teklif gelmesi halinde bu fırsatı kaçırmayacağının sinyallerini verdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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