Formula 1 Singapur GP
Lawson’dan Alpine uyarısı: "Henüz hiçbir şey garanti değil"
Liam Lawson, takımı tarihinin en iyi şampiyona derecesine doğru ilerlerken, arkalarındaki Alpine tehdidinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 18 Eki 2026 11:50
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Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Singapur Grand Prix’sinin ardından Takımlar Şampiyonası'nda 100 puana ulaşan Racing Bulls, en yakın rakibi Alpine ile arasındaki farkı 32 puana çıkardı. Singapur'da verimli bir hafta sonu geçiren Liam Lawson, sprint yarışında beşinci ve ana yarışta yedinci olarak takıma tek başına 10 puan kazandırdı.
Alpine'in üst üste üçüncü hafta sonunu da puansız kapatmasıyla Lawson ve takım arkadaşı Arvid Lindblad, Racing Bulls'a tarihinin en iyi şampiyona derecesini getirmeye bir adım daha yaklaştı. Bu başarı, takımın önceki kimlikleri olan Toro Rosso ve AlphaTauri dönemlerindeki tüm dereceleri geride bırakması anlamına geliyor.
Ancak Pierre Gasly ve Franco Colapinto ikilisine karşı 32 puanlık bir avantaj yakalamalarına rağmen temkinli kalmayı tercih eden Lawson, Alpine’in 2024 Brezilya’da elde ettiği sürpriz podyum başarısını hatırlattı.
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Singapur hafta sonunun ardından aralarındaki puan farkını değerlendiren Lawson, medyaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ortada kesinleşmiş bir sonuç asla yok, hiçbir şey garanti altında değil.”
“Geçmişimize kıyasla şu anda kesinlikle daha iyi bir konumdayız ve son birkaç hafta sonunda puan farkını açmayı başardık. Singapur bizim açımızdan harika bir hafta sonu oldu.”
“Biz iyi bir iş çıkarırken onlar iki yarışta da puan alamadılar, hatta bu üçlü yarış maratonunda puan kazandıklarından bile emin değilim. Ama ellerinde çok ama çok hızlı bir araç var.”
“Takımımdan çok memnunum, son haftalarda tüm doğru kararları aldık fakat yılın geri kalanı için hiçbir şey garanti değil. Birkaç yıl önce Alpine, Brezilya'da çifte podyum yapmıştı.
“Yani bu sporda her an her şey olabilir."
Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Lawson’ın işaret ettiği 2024 São Paulo Grand Prix’si öncesinde Alpine, oldukça kötü geçen bir sezonun ardından sadece 14 puanla şampiyonada dokuzuncu sırada yer alıyordu. Ekip, 46 puanlı Haas, 36 puanlı Racing Bulls ve 17 puanlı Williams’ın gerisindeydi.
Ancak şiddetli yağmur altında geçen o olaylı yarışta Esteban Ocon ikinci, Pierre Gasly ise üçüncü olarak podyuma çıkmış, sprint yarışından gelen puanlarla birlikte Alpine tek bir hafta sonunda hanesine tam 35 puan yazdırmıştı.
Bu tarihi sonuçla bir anda altıncı sıraya fırlayan Alpine; Haas, Racing Bulls ve Williams’ı geride bırakarak sezonu milyonlarca dolarlık fazladan para ödülüyle tamamlamıştı.
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- Motorsport.com Ekibi
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