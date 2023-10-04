Lawson: "Yedek sürücü olmaya devam etmek beni hayal kırıklığına uğrattı"
Liam Lawson, yeni sezonda yedek sürücü olarak kalacağı için hayal kırıklığı yaşadığını kabul ediyor.
AlphaTauri, Japonya GP hafta sonunda yeni sezonda Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda ile yarışmaya devam edeceğini resmen açıklamıştı.
Bu, Lawson'ın yeni sezonda yine yedek pilot rolü üstleneceği anlamına geliyor.
Bu hafta sonu Katar'da muhtemelen uzun bir süre için son F1 yarışına çıkmaya hazırlanan Lawson, bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Lawson şöyle konuştu: "Hedefim tam zamanlı olarak Formula 1'de yer almak olduğu için elbette hayal kırıklığı yaşadım."
"Fakat hedefim hâlâ F1'de yarışmak ve bunu gelecekte gerçekleştirebileceğimden emin olmaya çalışıyorum."
"Şu anda bir şeyler gösterebilmek için bir fırsatım daha var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım."
"Şimdilik, devam ettiği sürece işime odaklanacağım ve F1'den ayrıldığımda, Meksika Grand Prix'si hafta sonunda Suzuka'daki Super Formula şampiyonasının son yarışına hazırlanacağım."
"Araca geri dönmek çok farklı olacak ama yarış hafta sonunda Suzuka'da bu kadar çok tur atmış olmak kesinlikle faydalı oldu."
Liam Lawson, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Katar hedefleriyle ilgili Lawson, "Orada nasıl bir yol izleyeceğimizden ya da güncellemelerin nasıl çalışacağından emin değilim."
"Bunu söylemek çok zor çünkü Japonya'da zorlandığımız yerler çoğunlukla yüksek hızlı ilk sektördü."
"Yeni paketimiz hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var ve Katar'ın aracımıza uygun bir pist olduğundan pek emin değilim."
"Geçen hafta sonu Katar pistini simülatörde kullandım. Çok hızlı, çok yüksek hızlı bir pist ve oldukça benzersiz. Bunun gibi çok fazla pist görmedim çünkü tüm pistte sadece bir tane düşük hızlı viraj var."
"Geri kalanı sadece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci vites, bu yüzden sürüşün heyecan verici olacağını düşünüyorum."
"Yine de hafta sonunun önceki yarışlardan daha zorlu olmasını bekliyorum." dedi.
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