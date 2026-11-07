Formula 1 Sao Paulo GP

Lawson: "Yarın her hâlükârda zorlu bir yarış olacak"

Liam Lawson, Brezilya’daki sıralama seansında beşinci sırayı elde etmesinin ardından daha fazlasını başarabileceğini belirterek performansını değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 7 Kas 2026 21:41

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sıralama turlarında gösterdiği güçlü performansla beşinci sırayı alan ve Leclerc ile Russell’ın grid cezalarının ardından yarışa üçüncü sırada başlamaya hazırlanan Liam Lawson, piste erken çıktıklarını, ancak ilk turunun ardından Fernando Alonso'ya fazla yaklaştığı için ikinci turunu yarıda kesmek zorunda kaldığını ifade etti.

Sıralama turlarının ardından basına konuşan Lawson şunları söyledi: "Bence güzel bir sonuç fakat bir pilot olarak her zaman potansiyelinizi en üst seviyeye çıkarmak istersiniz ve bugün bunu tam olarak başaramadığımızı hissediyorum.”

“Piste çıktığımız andan itibaren çok iyi bir konumdaydık. Üst takımlara kıyasla pit yolunda daha ileride bir garaja sahip olmamızın getirdiği şansla piste erken çıktık. Piste çıktığımda ilk turda Fernando'ya çok fazla yaklaştım ve bu yüzden ikinci turumu yarıda kesmek zorunda kaldım. Dolayısıyla performansı tam olarak maksimuma çıkaramadım ama tabii ki yine de çok iyi bir sonuç elde ettik.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Islak zeminde kızaklama çok ama çok fazlaydı. Temelde takip etmeye çalıştığımız iki belirgin çizgi var ancak pist çok dar. Dışarıdan tam olarak gözükmüyor ama iki lastik izi bulunuyor. Temelde o izlerin içinde kalmaya ve yavaş yavaş daha fazla gaz vermeye çalışıyoruz. Ancak bu araçlar o kadar yüksek güce sahip ki tam gaza geçebilmeniz yaklaşık beş saniye sürüyor.”

“Su birikiyor ve ardından daha pürüzsüz bir alan elde ediyorsunuz. Temelde kaygan bölümlerden geçiyorsunuz, araç hareket ediyor ve sonra kanallı izlerin olduğu yere geldiğinizde yol tutuşu çok daha iyileşiyor.”

“Kesinlikle daha fazla performans göstermemizin mümkün olduğunu ve ilk ikiye girebileceğimizi düşünüyorum ama tabii ki asla bilemeyiz. Yağmur da şiddetleniyordu, Q3’ün sonunda neler olabileceğini kestiremiyordum.”

“Diğerlerinin turlarını ne zaman attığını bilmiyorum ama tek bir tur atabildiğimizi göz önünde bulundurursak bence gayet iyi bir iş çıkardık.”

“Bugün hem ıslak hem de kuru zeminde hızlıydık fakat her hâlükârda zorlu bir yarış olacak. Mücadelenin tamamen kuru zeminde geçmesi pek olası değil ancak her koşulda hızlı bir araca sahip olduğumuza inanıyorum."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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