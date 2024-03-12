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Formula 1

Lawson: "Verstappen bu kadar güçlü çünkü aracına güveniyor"

Liam Lawson, Max Verstappen'in bu kadar güçlü performans göstermesinin ardında Red Bull aracına olan güvenin yattığını düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Dışarıdan bakıldığında Max Verstappen, Bahreyn ve Cidde yarışlarını zahmet çekmeden kazanmış gibi görünüyor.

Red Bull Racing'in yedek pilotu Liam Lawson, Hollandalı pilotun bu başarıları araca olan güveni sayesinde elde ettiğini söyledi.

Lawson, "Gelecekte yarışmak için bir takım seçecek olsaydım, bu Red Bull Racing olurdu."

"Tüm bilgilere ve ,Max'in nasıl bu kadar başarılı olduğu sorusunun cevabına erişimim var."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton

"En önemli unsur kendine ve özellikle de aracına olan güveni. Şu anda gridde başka hiç kimse bu tür bir özgüvene sahip değil."

"Lewis'e bakın, araçtan memnun olmadığı çok açık. Her sıralama turuna başladığında, aracın nasıl davranacağını tam olarak bilmiyor."

"Max ise aracın en uygun aralıkta çalıştığı ve direksiyon başında çok rahat olduğu bir durum  içerisinde. Bu en iyi Cidde'deki sıralama turunda görüldü. Tek bir apeksi bile kaçırmadı ve duvarlara mümkün olduğunca yakın bir sürüş gerçekleştirdi."

"Mesela dördüncü virajda, duvara dokunduğuna eminim. Duvarlara bu kadar yakın sürmek inanılmaz derecede zor çünkü son derece hassas olmanız gerekiyor."

"Sadece dördüncü virajda değil, 10. ve 22. virajlarda da duvara çok yaklaştı. Max tamamen doğru şekilde sürüyor çünkü aracına güveniyor."

"Tur zamanlarını böyle şeyler belirliyor." dedi.

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