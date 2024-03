Lawson: "Verstappen bu kadar güçlü çünkü aracına güveniyor"

Dışarıdan bakıldığında Max Verstappen, Bahreyn ve Cidde yarışlarını zahmet çekmeden kazanmış gibi görünüyor.

Red Bull Racing'in yedek pilotu Liam Lawson, Hollandalı pilotun bu başarıları araca olan güveni sayesinde elde ettiğini söyledi.

Lawson, "Gelecekte yarışmak için bir takım seçecek olsaydım, bu Red Bull Racing olurdu."

"Tüm bilgilere ve ,Max'in nasıl bu kadar başarılı olduğu sorusunun cevabına erişimim var."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton