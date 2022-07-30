Lawson ve Piastri, sezonun ikinci yarısında antrenman seansında piste çıkacak

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Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson, AlphaTauri ile Belçika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında piste çıkarken, Oscar Piastri de Spa veya Monza'da Alpine ile piste çıkacak. Lawson o hafta sonu Formula 2'de de yarışacağı için yoğun bir hafta sonuyla karşı karşıya olacak.

Tüm F1 takımları bu sezon en az iki antrenman seansında genç bir ismi piste çıkarmak zorundalar. Bu tüm sürücülerin bu yıl en az bir kez koltuklarını başka bir isme bırakacakları anlamına geliyor.

Tek istisna Alfa Romeo. Çünkü Zhou Guanyu zaten bir çaylak olarak Formula 1'e girdi ve bu yüzden da iki haklarından ilkini kullanmış sayıldılar. Ancak diğer 19 sürücü yerini vermek zorunda.

Bu kuralı yerine getirmek, bazı takımlar için kolay bir iş değil. Çünkü yılın ikinci yarısında Singapur ve Suzuka gibi ritim yakalamanın zor olduğu, aynı zamanda da 2019'dan bu yana ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak pistlere gidilecek. Buna ek olarak her zaman yağmur ihtimalinin bulunduğu Belçika GP ile ilgili de riskler var.

Zorluklara rağmen AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Lawson'ın Spa-Francorchamps'ta kendileri adına piste çıkacağını doğruladı.

Alpine'in Piastri ile alakalı planları henüz net değil fakat Avustralyalı sürücünün Spa veya Monza'da piste çıkması planlanıyor.

Alpine'nin sportif direktörü Alan Permane, "Bence uygun bir hafta sonu bulmak büyük bir sorun değil. Çok sayıda hafta sonu var. Oscar'ı ya Spa'da ya da Monza'da aracımızda göreceğiz." dedi.

Ferrari de Robert Shwartzman ile gerçekleştireceği sürüşle ilgili kararını vermedi.

Şu anda İsrail lisansı altında sürüş yapan Rus sürücü, son dönemde Ferrari ile bir dizi test gerçekleştirdi.

İtalyan ekipten Laurent Mekies, "Bunu hangi yarışlarda yapacağımıza henüz karar vermedik."

"Her halükarda Singapur'u seçmeyeceğiz ancak bunu Pirelli ile test yapmamız gereken hafta sonlarından birinde yapmak problem değil." dedi.

Liam Lawson, Carlin Photo by: Red Bull Content Pool