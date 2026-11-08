Formula 1 Sao Paulo GP

Lawson ve Leclerc, São Paulo’daki temasın ardından hakem kuruluna çağrıldı

Interlagos’daki mücadelenin son dakikalarında temas yaşayan Liam Lawson ve Charles Leclerc, FIA hakemleri tarafından ifadeye çarpıldı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 19:31

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Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lawson ve Leclerc ikilisinin son turlarda girdiği 7.’lik mücadelesi, Leclerc’in Lawson’u geçmesiyle sonuçlanmış fakat ikili arasında ufak bir temas da meydana gelmişti.

Yarış esnasında olayın inceleneceğini bildiren hakemler, TSİ 22:45’te Leclerc ve Lawson’un takım temsilcileriyle hakem kuruluna gitmeleri gerektiğini söyledi.

İlerleyen saatlerde bir ceza olup olmadığının netleşmesi bekleniyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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