Lawson: "Tsunoda'nın kazası olmasaydı Q3'e kalabilirdik"
Liam Lawson, Tsunoda’nın kazasının Q3’e kalma şansını bitirdiğini düşünüyor.
Liam Lawson, VCARB’nin Meksika Grand Prix’si sıralama turlarında iki araçla Q3'e kalabileceğini ancak Yuki Tsunoda’nın Q2 sonunda yaptığı kazanın bu şansı engellediğini belirtti.
Yuki Tsunoda, hafta sonu boyunca oldukça rekabetçiydi; cuma günkü antrenmanlarda üçüncü, cumartesi günkü son antrenmanda ise yedinci sırada yer almıştı.
Tsunoda, Q2'deki son turunda 12. virajda frenlemede hata yaparak bariyerlere çarptı. Çarpışma düşük hızda olsa da kırmızı bayrak çıktı ve Q2 bölümü sona erdirildi. Her iki VCARB pilotu da 10. sıradaki Pierre Gasly'nin 1:17.048'lik zamanını geçmeye çalışıyordu.
Sıralama turlarının ardından Lawson, "Bu üzücü bir durum. Bence hafta sonu boyunca hızlı bir aracımız vardı. Yuki antrenmanlarda inanılmaz güçlüydü. Biz de üzerine koyuyorduk ve sıralama turlarında mücadelenin içindeydik."
"Takım inanılmaz derecede çok çalıştı ve bize bu hafta sonu çok hızlı bir araç verdi. Bu yüzden en az bir, hatta iki aracımızın da Q3'e kalmasını hak ettiğini düşünüyorum."
"Çok güçlü bir takım arkadaşınızın olması harika çünkü hafta sonu boyunca onun verilerini kullandım ve bu çok faydalı oldu."
"Tur derecem de oldukça iyiydi. Normal bir performans göstereceğim ikinci ve üçüncü sektörle bile Q3'e kalabilirdim. Ama bazen böyle şeyler oluyor."
"Ne yazık ki arka sıralarda olduğunuzda kırmızı bayrak çıkarsa bu yaşanabiliyor."
"Yarış tempomuz iyi görünüyor, bu yüzden umarım ileriye doğru adım atabiliriz."
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