Lawson: “Tam anlamıyla 'klasik bir Max' hamlesiydi”

Macaristan GP de yaşanan uyarı sistemi hatası yarışın ilerleyen turlarındaki gidişatı olumsuz etkilemiş, tur bakımından geride kalan araçların liderlere vakit kaybettirmesine neden olmuştu.

Pilotların mavi bayrak kurallarına uymayarak yan yana yarışmayı sürdürmesine sinirlenen dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, arkasında vakit kaybettiği Racing Bulls pilotları Lindblad ve Lawson'a araç telsizinden tepki göstermiş ve bir ceza verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pist genelindeki GPS takip sisteminin arızalanması nedeniyle kokpit ekranlarında ve dijital panolarda numara olmadan sadece düz mavi bayrakların yandığını belirten Lindblad, durumu şöyle açıkladı: "Aslında sanal dikiz aynamız olduğu için önümüzdeki ve arkamızdaki araçları, aradaki farkları görebiliyoruz.”

“Bu açıdan durum o kadar da zor değil. Ancak liderler için işlerin biraz zorlaştığı doğru, iyi bir olay değildi.”

“Yarışın henüz 7. turunda giderken panoda Checo için mavi bayrak yandığını gördüm. Daha 7. turda o kadar geride olamayacağına göre sistemde bir sorun olduğu belliydi.”

“Hangi pilota mavi bayrak çıktığını gösteren numaralar ekranlara yansımadı, sadece mavi bayrak gösterildi.”

“Yine de takımımla iletişimde kalarak ve direksiyonumdaki verilere bakarak liderlerin yarışını olumsuz etkilememek adına kenara çekilmeye çalıştım.”

Hamilton ve Verstappen’in pit stoplarından sonra ikilinin önüne denk gelen ve iki şampiyonun arasında gerçekleşen mücadeleye tanıklık eden Liam Lawson ise şunları söyledi: "O anda geride değildim, bu yüzden onlara yol vermek gibi bir zorunluluğum yoktu.”

“Yine de mücadelelerine dâhil olmamaya ve yanlış bir şey yapmamaya odaklanmıştım. Fakat açıkçası Max’in o daracık çizgide geçiş yapmasını kesinlikle beklemiyordum.”

“Bayağı geç bir manevrayla viraja daldı. Onların arkasında kalmak bana epey zaman kaybettirdi ve stresli bir andı ama hakkını da vermek lazım ki harika bir manevraydı. Tam anlamıyla 'klasik bir Max' hamlesiydi.”