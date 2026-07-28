Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Macaristan GP

Lawson: “Tam anlamıyla 'klasik bir Max' hamlesiydi”

Macaristan GP'sinde 2.’lik için Hamilton ile mücadeleye giren Verstappen, tur bindirmeler sırasında birbirleriyle yarışan Racing Bulls pilotları Arvid Lindblad ve Liam Lawson'a telsizden sert tepki göstermişti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Liam Lawson, Racing Bulls

Macaristan GP de yaşanan uyarı sistemi hatası yarışın ilerleyen turlarındaki gidişatı olumsuz etkilemiş, tur bakımından geride kalan araçların liderlere vakit kaybettirmesine neden olmuştu.

Pilotların mavi bayrak kurallarına uymayarak yan yana yarışmayı sürdürmesine sinirlenen dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, arkasında vakit kaybettiği Racing Bulls pilotları Lindblad ve Lawson'a  araç telsizinden tepki göstermiş ve bir ceza verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. 

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pist genelindeki GPS takip sisteminin arızalanması nedeniyle kokpit ekranlarında ve dijital panolarda numara olmadan sadece düz mavi bayrakların yandığını belirten Lindblad, durumu şöyle açıkladı: "Aslında sanal dikiz aynamız olduğu için önümüzdeki ve arkamızdaki araçları, aradaki farkları görebiliyoruz.”

“Bu açıdan durum o kadar da zor değil. Ancak liderler için işlerin biraz zorlaştığı doğru, iyi bir olay değildi.”

“Yarışın henüz 7. turunda giderken panoda Checo için mavi bayrak yandığını gördüm. Daha 7. turda o kadar geride olamayacağına göre sistemde bir sorun olduğu belliydi.”

“Hangi pilota mavi bayrak çıktığını gösteren numaralar ekranlara yansımadı, sadece mavi bayrak gösterildi.” 

“Yine de takımımla iletişimde kalarak ve direksiyonumdaki verilere bakarak liderlerin yarışını olumsuz etkilememek adına kenara çekilmeye çalıştım.”

 

Hamilton ve Verstappen’in pit stoplarından sonra ikilinin önüne denk gelen ve iki şampiyonun arasında gerçekleşen mücadeleye tanıklık eden Liam Lawson ise şunları söyledi: "O anda geride değildim, bu yüzden onlara yol vermek gibi bir zorunluluğum yoktu.”

“Yine de mücadelelerine dâhil olmamaya ve yanlış bir şey yapmamaya odaklanmıştım. Fakat açıkçası Max’in o daracık çizgide geçiş yapmasını kesinlikle beklemiyordum.”

“Bayağı geç bir manevrayla viraja daldı. Onların arkasında kalmak bana epey zaman kaybettirdi ve stresli bir andı ama hakkını da vermek lazım ki harika bir manevraydı. Tam anlamıyla 'klasik bir Max' hamlesiydi.”

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mercedes, Russell'ın güç ünitesini tamir edebilecek mi?
Sonraki haber Russell: “Finale daha çok uzun bir yol var”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı

Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

WEC
WEC
Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”

MotoGP
MotoGP
Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”

Son Haberler

Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı

Red Bull’un Macaristan GP’deki stratejisi Ferrari’yi şaşırttı: “Hatamızı anladığımızda iş işten geçmişti”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Red Bull’un Macaristan GP’deki stratejisi Ferrari’yi şaşırttı: “Hatamızı anladığımızda iş işten geçmişti”

Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

WEC
WEC WEC
Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”

MotoGP
MGP MotoGP
Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle