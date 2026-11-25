Formula 1 Las Vegas GP

Lawson: “Hatalarımız bize çok pahalıya mâl oldu”

Las Vegas mücadelesi öncesinde aracındaki yakıt sızıntısı yüzünden startı kaçıran ve puan alamayan Liam Lawson, takımın bu hatadan ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 25 Kas 2026 07:15

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sine yedinci sıradan başlamaya hazırlanan Liam Lawson'ın aracı, yarış öncesinde tespit edilen yakıt sızıntısı nedeniyle gridden çekildi. Mekanikerlerin yoğun müdahalesinin ardından piste bir tur geç dahil olabilen Lawson, Rafael Camara ile Sergio Perez'in kazası sonrası giren güvenlik aracına rağmen ana gruba yetişemedi ve damalı bayrağı 14. sırada görerek Azerbaycan GP'sinden bu yana ilk kez puansız kaldı.

Podyum mücadelesi veren takım arkadaşı Arvid Lindblad'ın da güvenlik aracı arkasında talihsiz bir spin atarak yarış dışı kalmasıyla Racing Bulls ekibi, hafta sonunu puansız kapattı.

Monako GP'si öncesinde de benzer bir yakıt sızıntısı tehlikesi atlattığını hatırlatan Lawson, takım olarak bu tablodan çıkaracakları önemli dersler olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Las Vegas hafta sonunda yaşananlar gerçekten çok şanssızdı.”

“Motor sporlarında hiçbir işin hiç yolunda gitmediği, sinir bozucu bu tarz hafta sonlarıyla her zaman karşılaşabilirsiniz. Bence en önemli şey başınızı iki elinizin arasına alıp bundan ders çıkarabilmek; neleri daha iyi yapabiliriz ve ben neyi daha iyi yapabilirim sorularını sormak.”

“Bu yüzden hem bireysel olarak hem de takım halinde kendimizi değerlendirip geliştirmeye çalışmalıyız. Yaşananlara bakıp her olayfan ders çıkarmalıyız çünkü bu hatalarımız bize çok pahalıya mâl oldu."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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