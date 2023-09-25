Lawson: "Şimdilik yedek pilotum, sonrasında seçeneklerime bakacağım"

Lawson, Macaristan GP'den Nyck de Vries'in yerine geçen Daniel Ricciardo'nun Hollanda GP hafta sonunda sakatlanmasının ardından bir anda kendisini Formula 1 koltuğunda buldu.

Yeni Zelandalı pilot için ilk yarış hafta sonu koşullar nedeniyle zorlu geçse de sonraki yarışlar daha iyiydi ve genç pilot, Singapur GP'de 9. olarak ilk puanlarını aldı.

Lawson'un bu şekilde parlamasının ardından 2024'te yarışabileceği yönünde iddialar çıksa da Red Bull, AlphaTauri'nin gelecek sene Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo ile devam edeceğini, Lawson'un ise yedek pilot olacağını açıkladı.

Racer'a konuşan Lawson, "Red Bull pilotu olmanın olumlu yanlarından biri, bu programda beş yıl geçirdiğim için, yüksek baskılı bir program olması."

"İlk günden itibaren baskı altındayız ve ben artık buna alıştım."

"Ben bir Red Bull sürücüsüyüm, tüm Red Bull koltukları dolu ve maalesef bu benim için şimdilik yedek sürücü olacağım anlamına geliyor."

"Bu görevim sona erdiğinde (2025 için) ne gibi seçenekler olduğuna bakmaya başlayabilirim ama şu anda bu yarışlara odaklanmış durumdayım." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523, passes Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lawson'un adı son günlerde Williams'ta Logan Sargeant'ın yerine anılsa da Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Lawson'ı uzun vadeli programda tutmayı planladıklarını söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Bence şu anda Formula 1'de sadece bir koltuk var ve o da Williams'ın koltuğu gibi görünüyor ve bir yıllığına bir sürücü almaları pek olası değil."

"Bu yüzden test ve yedek rolüne odaklanacak ve arka planda, simülatörde yapabildiği kadar çok sürüş yapacak. Ve biliyorsunuz, onun neler yapabileceğini gördük." dedi.