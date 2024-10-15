Lawson, Ricciardo’nun yerini alacağını geçen sezon öğrenmiş
Liam Lawson, Daniel Ricciardo’nun yerine geçeceğinin kendisine geçen sezon söylendiğini açıkladı.
VCARB'ın yeni pilotu Liam Lawson, Red Bull'un kendisine geçen yıl Daniel Ricciardo'nun yerini alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylediğini açıkladı.
Ricciardo’nun sakatlığı sırasında beş yarışta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lawson, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix’sinden itibaren VCARB adına tekrar yarışacak.
Diğer taraftan Lawson, Red Bull'un ikinci takımı Visa Cash App RB'nin koltuğunu devralmak için geçen yıldan beri hazırlık yaptığını belirtti.
Lawson, F1 Nation podcast’inde verdiği demeçte, “Geçen sezon bunun geçici olduğunu biliyordum. Amaç, tam zamanlı bir koltuk elde etmekti ve şimdi bu şansı yakaladım."
"Christian bana bir yıl önce, 'Sana bir yarış koltuğu vereceğim' dedi. Her şeyin planlandığını biliyordum, ancak Formula 1 bir rollercoaster, her hafta sonu işler değişiyor. O an beklemek zor olsa da, artık sıra bende."
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