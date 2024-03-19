Lawson, Ricciardo'nun yerine geçmeye hazır
Liam Lawson, ihtiyaç halinde RB'de Daniel Ricciardo'nun yerine geçmeye hazır olduğunu söylüyor.
Liam Lawson, Reserve Driver, Scuderia AlphaTauri
Simon Galloway / Motorsport Images
Daniel Ricciardo yeni sezonun ilk iki yarışında o kadar kötü performans sergiledi ki çok sayıda yorumcu, Avustralyalı pilotun kariyerinin yakında sona ereceği konusunda spekülasyon çıkarmaya başladı.
Eğer Ricciardo takımdan gönderilirse, yeri için potansiyel aday Liam Lawson olacak.
Melbourne'deki yarış öncesinde Fox Sports TV kanalına konuk olan Red Bull Racing'in yedek pilotu Liam Lawson, kendisine yöneltilen bir sorun üzerine direksiyona geçmeye hazır olduğunu söyledi.
Fakat Yeni Zelandalı sürücü, bunun gerçekleşmesini beklemiyor.
Liam, "Kesinlikle hazırım."
"Bence Daniel aracın potansiyelinin farkında ve eminim bir üst seviyeye çıkmayı hedefliyor."
"Şu anda genç sürücülerin Formula 1'e girmesi kolay değil."
"Bu yıl ilk kez sürücü kadrolarında bir önceki yıla kıyasla herhangi bir değişiklik olmadı. Bir koltuk için yarışan birkaç kişi varken o koltuğa oturmak özellikle zor oluyor."
"Şahsen kendimi hazır hissediyorum ama diğer sürücüler de hazır."
"Amacım mümkün olduğunca çabuk direksiyon başına geçmek. Elbette Red Bull için yarışmak isterim ama sonuçta ne olursa olsun Formula 1'de olmak istiyorum." dedi.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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