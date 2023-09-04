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Lawson: "Ricciardo harika biri, bana hemen yardım teklif etti"

AlphaTauri'de sakatlanan Daniel Ricciardo'nun boşluğunu dolduran Liam Lawson, Daniel'in kendisine yardım teklif ettiğini söylüyor ve Avustralyalı pilottan "harika biri" olarak söz ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Liam Lawson, AlphaTauri

Hollanda'da ikinci antrenman seansında sakatlanan ve sağ elinden ameliyat olan Ricciardo'nun yerini alan Lawson, ilk iki yarışı itibariyle beklentileri karşıladı.

Neredeyse hiç antrenman yapamadığı ve değişken koşullar nedeniyle işlerin daha da zorlaştığı Hollanda hafta sonunu takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın üç sıra önünde kapatan Lawson, İtalya'da ise 11. olarak puanı kıl payı kaçırdı.

Yarıştan önce basın toplantısında ilk yarış hafta sonundan bahseden Lawson, ilk olarak Ricciardo ile konuştuğunu ve birtakım tavsiyeler aldığını söylüyor.

RacingNews365'e konuşan Lawson, "Piste çıkacağımın açıklanmasından sonra Daniel ile konuştuk. Bu esnada halen pistteydi ve son derece destekleyici davrandı, her türlü yardımı teklif etti. Gerçekten harika biri."

"Açıkçası F1'e bu yoldan gelmek istemezdim, [bir pilotun sakatlanması] görmek isteyeceğiniz bir şey değil -özellikle de Daniel gibi birisinin."

"Ancak sadece bir şansınız var ve o şans da bu şekilde geldi."

"Elbette bunun önemini anlıyorum ancak bu gelecek yıl için hazırlandığım anlamına da gelmiyor. Şu anda odak noktam önümüzdeki yarışlar." dedi.

Bu sezonu Super Formula'da geçiren ve son yarış öncesi şampiyonluk şansı devam eden Lawson'ın gelecek sezon AlphaTauri'de yarışması bekleniyor.

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Rosberg: "Hamilton'ın bir anda takım arkadaşlarından bahsetmesi çok tuhaf"

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