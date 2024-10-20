Lawson, Alonso hakkında: "Beni bece*** söyledi ve yaptı da"

2024 Amerika Grand Prix’sinin sprint yarışında, Fernando Alonso ve Liam Lawson arasındaki gerilim yarış sonrasında da devam etti.



Lawson, Alonso'nun yarış sırasında yaşanan olaylar nedeniyle kendisini tehdit ettiğini öne sürerken, Alonso ise Lawson’ın davranışını gereksiz bulduğunu ifade etti.



Lawson, Alonso’nun yarış sonrası kendisine "Seni bece***ğim"dediğini açıkladı.

Lawson yaşanan olayla ilgili, “Bana beni bece*** söyledi ve sanırım sözünü tuttu. Gerçekten sinirlenmişti, neden bu kadar sinirlendiğini anlamadım."



"16. sıra için mücadele ediyorduk ve neden bu kadar sinirli olduğunu bilmiyorum. Olan oldu, umarım bu durumu atlatırız ve ilerleriz,” dedi.

Lawson ayrıca Alonso’nun tepkisinin nedenini anlamadığını belirterek, “Beni çok fazla etkilemedi, kötü bir yarışı vardı, bu yüzden neden sinirli olduğunu anlıyorum. Ama bir hata yapsaydım, zaten ceza alırdım,” diye ekledi.

Alonso ise Lawson’a karşı sert bir şekilde tepki göstermesine rağmen, konuyu fazla uzatmak istemediğini belirtti: "Bu aramızdaki bir mesele. Bugün piste herkes istediği gibi davranıyor. Benim açımdan bu durum gereksizdi."

"Herkes farklı görüşlere sahip olabilir, bunu anlayabiliyorum ama bugün yapılanlar gereksizdi."

Alonso, yaşanan olayın kendisine iki yıl önce Lance Stroll ile yaşadığı benzer bir durumu hatırlattığını dile getirerek, “Düzlükte neredeyse kaza yapıyorduk, 300 km/s hızla gidiyorduk ve birbirimize çok yakındık. Birimiz gazı kesmeseydi kaza kaçınılmazdı,” diye ekledi.

Son olarak Alonso, “Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Eğer sıralama turları hakkında konuşmak isterseniz, buna açığım ama bu olay o kadar önemli değil,” diyerek konuyu kapattı.