Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"
Liam Lawson için Red Bull için yarışmak bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olsa da, günün sonunda o sadece F1'de yarışmak istiyor.
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team
Sam Bloxham / Motorsport Images
Geçen sezon Lawson, Red Bull'un genç takımında sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine geçmişti.
Lawson takımla beş yarış geçirdi ve Singapur Grand Prix'sinde dokuzuncu sırayı elde ederek puan aldı.
Bu yılki şampiyonada hem Red Bull hem de RB'de yedek pilot rolüne geri dönen Lawson, 2025 F1 gridinde bir yer bulmaya hevesli.
Sky Sports podcast'inde kendisine bunun gerçekleşmesi için Red Bull ailesinden ayrılıp ayrılmayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu tam bir Netflix sorusu!"
"Tabii ki hayalim Red Bull ile yarışmak. Beş yılı aşkın bir süredir onlarla birlikteyim. İster inanın ister inanmayın, çocukken yarışmayı hayal ettiğim takım onlardı."
"Avrupa'ya ilk gittiğimde genç pilotları gördüm. Red Bull kıyafetleri giymiş ve üzerinde Red Bull yazan kendi minyatür Formula 1 araçlarına sahip olmalarının çok havalı olduğunu düşünmüştüm."
"Benim hayalim Red Bull için yarışmak ama günün sonunda benim hayalim Formula 1'de yarışmak."
"Bu yüzden cevaplaması zor bir soru."
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