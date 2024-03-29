Lawson, Red Bull yarışma şansı vermezse "diğer takımlara" bakacak
Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson'ın Formula 1'e giriş için daha fazla beklemek gibi bir niyeti yok.
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team
Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 2'de şampiyon olmasına ve Super Formula'yı ikinci bitirmesine rağmen Liam Lawson henüz Formula 1'e girebilmiş değil.
Lawson halihazırda Red Bull'un yedek pilotluğunu yapıyor ve geçen yıl Daniel Ricciardo'nun yerine AlphaTauri ile ilk F1 yarışına çoktan çıktı.
İyi de performans gösterdi fakat Red Bull bu yıl için kendisini bir yıl daha yedekte tutmayı seçti.
Fakat Lawson, Fox Sports Avustralya'ya verdiği son röportajında, Helmut Marko'nun kendisine söz verdiği 2025 kontratını alamazsa başka bir yere bakacağını açıkladı.
Lawson, "Red Bull için yarışmak istiyorum. Beş yılı aşkın bir süredir onlarla birlikteyim, şu anda Formula 1'deki en güçlü takım onlar, bu yüzden seçme şansım olsaydı onlar için yarışırdım."
"Fakat benim hayalim Formula 1'de olmak ve eğer bunu onlarla yapamıyorsam, başka biriyle denemek zorundayım."
"Geçen yıl Zandvoort'ta bir Formula 1 aracını deneme fırsatı verildiğinde beni değerlendirmek istediklerini hemen anladım."
"Evet, alt kategorilerdeki sonuçlar önemli fakat takımlar için en önemli şey bir Formula 1 aracıyla nasıl başa çıkacağınızı görmek."
"İşte o zaman yolunuza devam edebiliyorsunuz." dedi.
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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