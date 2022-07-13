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Formula 1 Haberler

Lawson, Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotluğunu üstlenecek

Sezonun kalan kısmında Red Bull'un yedek ve test pilotluğunu üstlenen isim Liam Lawson olacak.

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Lawson, Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotluğunu üstlenecek
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Red Bull ve AlphaTauri'de yedek pilotluk görevini üstlenen isim, uzun süredir Red Bull bünyesinde yer alan Juri Vips'ti.

Ancak Vips, Red Bull programından çıkarıldı ve bundan ötürü her iki takımında hem yedek hem de test sürücüsüne ihtiyacı vardı.

Red Bull, bir sürücü programına sahip olduğu için bu konuda zorluk çekmeyecek gibi görünüyordu ve beklendiği üzere Vips'in yerine geçecek ismi belirlemek çok zor olmadı.

Sezonun geri kalan kısmında bu görevleri bu sezon Formula 2'de yarışan genç pilot Lawson üstlenecek.

Christian Horner, konu hakkında şöyle dedi: "Lawson, Vips ile olan ortaklığımızın sona ermesinin ardından bu pozisyonu doldurdu."

"Red Bull'un politikası değişmiyor. Genç sürücülere şans veriyoruz ve biz olmadan kariyerlerinde ilerleme fırsatı bulamayanlara destek oluyoruz."

Formula 2 öncesinde çok başarılı bir kariyere sahip olan Lawson, bu yıl epey şanssız bir yıl geçiriyor ve geride kalan 16 yarışta 1 galibiyet ve beş podyum almasının ardından 10. sırada yer alıyor.

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