Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı

Red Bull yedek pilotu Liam Lawson Silverstone'da RB20'nin direksiyonuna geçti ve çekim günü kapsamında bir dizi tur atma şansı yakaladı.

Bu tür testlerde mesafe 200 kilometreyi geçmemeli ve araçta gösteri sürüşleri için tasarlanmış özel bir şov lastiği kullanılmalı.

Perşembe günü Lawson, Red Bull Racing'in bu yılki aracını yağmurla ıslanmış bir Silverstone pistinde kullandı - takım tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı, ancak teorik olarak Yeni Zelandalı pilot en fazla 33 tur tamamlayabilirdi.

Takımın patronu Christian Horner'a göre bu testler uzun süredir planlanıyordu fakat oldukça kritik bir anda gerçekleşti.

Söylentiler Sergio Perez'in Belçika GP sonrası Red Bull'dan gönderileceği ve yerine Daniel Ricciardo veya Liam Lawson'ın geçeceği yönünde.

Koltuğa Ricciardo otursa dahi Lawson, RB ile F1'e adım atacak.

Lawson'ın Red Bull ile olan anlaşmasında, eğer 2025 için kendisine bir koltuk sağlanmazsa serbest kalabileceği yazıyor.

Lawson'a şu an Audi'nin ilgisi mevcut.