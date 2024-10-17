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Formula 1 Amerika GP

Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"

Liam Lawson, Formula 1'in performans kriterlerini karşılamaya odaklandığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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VCARB'ın genç pilotu Liam Lawson, Formula 1'e Austin'de geri dönmeye hazırlanıyor.

Daniel Ricciardo’nun takımdan ayrılmasıyla Tsunoda ile karşılaştırılacağı belirtilen Lawson, şimdilik tek odak noktasının kendisine verilen performans hedeflerini karşılamak olduğunu vurguladı.

Lawson, Red Bull'un beklentilerinin tamamen performansa dayalı olduğunu ve puan kazanmaya odaklanması gerektiğini ifade etti.

"Red Bull'da bir koltuk düşünmek, şu an benim için çok uzak bir hedef."

"Şu anki hedefim, Tsunoda'ya karşı rekabet etmek.Red Bull'un benim performansımı nasıl değerlendireceğini biliyorum; bunun için en iyi yol puan kazanmaktır."

"Takım da şampiyonada 6. sırayı korumaya çalışıyor, bu yüzden benim de hedefim olabildiğince hızlı şekilde puan almak."

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