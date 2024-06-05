Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Lawson: "Red Bull ile yarışmak isterim ama hedefim F1'de olmak"

Liam Lawson, Red Bull'un kendisine 2025 yılında tam zamanlı bir yarış koltuğu vermemesi halinde başka seçeneklere yöneleceğini açıkladı.

Ezel Tan
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, arrives in the paddock

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Şu anda Red Bull takımında yedek sürücü olarak görev yapan Lawson, Daniel Ricciardo'nun sakatlığı nedeniyle geçen yıl beş F1 yarşına katılma fırsatı bulmuştu.

Lawson, 2025 için Red Bull'dan teklif gelmemesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğünü daha önce ima etmişti.

Red Bull ise Ricciardo ve Yuki Tsunoda'dan memnun olduğunu belirtmişti. Bu durum, Lawson'ın geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor.

Lawson, Talksports'a verdiği demeçte, "Şu anda her şey değişiyor, pazarda yer alan pek çok sürücü var."

"Bunun neresinde yer alacağımı ya da orada yer alıp almayacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu şu anda her gün üzerinde çalıştığım bir şey."dedi.

Yeni Zelandalı pilot, Red Bull ile çalışmayı çok istediğini vurgularken, asıl hedefinin Formula 1'de yarışmak olduğunu belirtti: "F1'de Red Bull ile birlikte olmayı çok isterim. Şu anda en güçlü takım onlar. Onlarla altıncı yılımı geçiriyorum."

"Eğer seçme şansım olsaydı Red Bull'da olmayı çok isterdim. Fakat orada bir koltuk yoksa hedefim F1. Yani her yer olabilir."

Belirsiz durum ve hedefler

Şu anda 2025 F1 sezonu için dokuz koltuk onaylanmamış durumda ve bunların ikisi RB takımına ait.

Lawson, Red Bull'un gelecek yılki planları konusunda netlik aradığını söyleyerek, "Bu konu her zaman konuşuluyor. F1'de her hafta bir şeyler oluyor."

"Her şey çok ama çok hızlı şekilde değişiyor. Hafta sonundan hafta sonuna durum farklılaşıyor."

"Çok fazla şey konuşuluyor... Ben de geleceğim için takım içerisinde nerede olduğumu bulmaya çalışıyorum."

"Artık birisi sakatlandığı için F1'de olmak istemiyorum. Bir takım beni tam zamanlı olarak yarıştırdığı için orada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Norris: "Montreal, McLaren için zor geçecek"
Sonraki haber FIA, F1 2026 kurallarını bugün açıklayacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"

Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"

Formula 1
Kanada GP
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"
Hakkinen: "Verstappen bu hafta sonu eski formuna dönecek, Ferrari hızlı olacak"

Hakkinen: "Verstappen bu hafta sonu eski formuna dönecek, Ferrari hızlı olacak"

Formula 1
Kanada GP
Hakkinen: "Verstappen bu hafta sonu eski formuna dönecek, Ferrari hızlı olacak"
Sainz, 2025 için "imzayı attı" iddiası

Sainz, 2025 için "imzayı attı" iddiası

Formula 1
Sainz, 2025 için "imzayı attı" iddiası

Son Haberler

Magnussen: "Haas'ta kalmak için kanıtlamam gereken bir şey yok"

Magnussen: "Haas'ta kalmak için kanıtlamam gereken bir şey yok"

F1 Formula 1
Magnussen: "Haas'ta kalmak için kanıtlamam gereken bir şey yok"
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"

Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP
Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"
Jordan: “Hamilton 2025’de F1’de şampiyonluk mücadelesi verebilir’’

Jordan: “Hamilton 2025’de F1’de şampiyonluk mücadelesi verebilir’’

F1 Formula 1
Jordan: “Hamilton 2025’de F1’de şampiyonluk mücadelesi verebilir’’
Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"

Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"

MGP MotoGP
Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye