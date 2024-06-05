Lawson: "Red Bull ile yarışmak isterim ama hedefim F1'de olmak"

Şu anda Red Bull takımında yedek sürücü olarak görev yapan Lawson, Daniel Ricciardo'nun sakatlığı nedeniyle geçen yıl beş F1 yarşına katılma fırsatı bulmuştu.

Lawson, 2025 için Red Bull'dan teklif gelmemesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğünü daha önce ima etmişti.

Red Bull ise Ricciardo ve Yuki Tsunoda'dan memnun olduğunu belirtmişti. Bu durum, Lawson'ın geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor.

Lawson, Talksports'a verdiği demeçte, "Şu anda her şey değişiyor, pazarda yer alan pek çok sürücü var."

"Bunun neresinde yer alacağımı ya da orada yer alıp almayacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu şu anda her gün üzerinde çalıştığım bir şey."dedi.

Yeni Zelandalı pilot, Red Bull ile çalışmayı çok istediğini vurgularken, asıl hedefinin Formula 1'de yarışmak olduğunu belirtti: "F1'de Red Bull ile birlikte olmayı çok isterim. Şu anda en güçlü takım onlar. Onlarla altıncı yılımı geçiriyorum."

"Eğer seçme şansım olsaydı Red Bull'da olmayı çok isterdim. Fakat orada bir koltuk yoksa hedefim F1. Yani her yer olabilir."

Belirsiz durum ve hedefler

Şu anda 2025 F1 sezonu için dokuz koltuk onaylanmamış durumda ve bunların ikisi RB takımına ait.

Lawson, Red Bull'un gelecek yılki planları konusunda netlik aradığını söyleyerek, "Bu konu her zaman konuşuluyor. F1'de her hafta bir şeyler oluyor."

"Her şey çok ama çok hızlı şekilde değişiyor. Hafta sonundan hafta sonuna durum farklılaşıyor."

"Çok fazla şey konuşuluyor... Ben de geleceğim için takım içerisinde nerede olduğumu bulmaya çalışıyorum."

"Artık birisi sakatlandığı için F1'de olmak istemiyorum. Bir takım beni tam zamanlı olarak yarıştırdığı için orada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.