Lawson, Red Bull ile son yarışı öncesindeki kritik süreci anlattı

Liam Lawson, 2025 sezonunun başında Sergio Perez'in yerine Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak ana takıma terfi ettirilmiş, ancak Albert Park ve Şanghay'daki ilk iki hafta sonunun ardından şok bir kararla Yuki Tsunoda ile koltukları değiştirilerek yeniden kardeş takıma gönderilmişti.

Geri döndüğü Racing Bulls’ta yeniden kendini kanıtlayan ve 2026 pilotlar sıralamasında şu ana kadarki yedi yarışın beşinden puan kazanarak 10. sırada yer alan Yeni Zelandalı pilot, High Performance Podcast’ine konuk oldu.

Lawson, 2025 ilkbaharında Red Bull bünyesindeki kariyerini sarsan ve Çin GP'sinde aracını ‘mahveden’ radikal ayar değişikliği sürecini anlattı.

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1 kariyerinin en zorlu dönemine tamamen hazırlıksız girmek zorunda kaldığını belirten Lawson, süreci şu sözlerle hatırlattı: "Bazı açılardan daha iyi bir performans ortaya koyabilirdim ama sezon öncesinde neredeyse hiç test yapmamıştık; Jerez'de sadece yarım gün sürüş yapabildim ve sonrasındaki Bahreyn testlerimiz de teknik sorunlar nedeniyle çok aksadı.”

“İlk hafta sonuna tamamen hazırlıksız girdim. Kendi kendime 'Bununla başa çıkabilirim, her şey yoluna girecek' diyordum. Hepimiz kendimize güveniriz ama geçen yıl grid o kadar yakındı ki, Max'ten 0.3 saniye yavaş kaldığınızda kendinizi Q1'de elenmiş buluyordunuz. Kesinlikle iyi performans sergileyemedim."

"Melbourne'de motor sorunu nedeniyle 3. antrenman seansını kaçırdım. Sıralama turlarından önce yumuşak lastikle iki tur atmayı planlıyorduk ama lastikleri deneyemeden sıralamalara girdim.”

“Hatalar yaptım, bunu telafi etmeye çalışırken lastiklerim kitlendi ve dışarı taştım. Normalde hiç yapmayacağım aptalca hatalardı ve yarışa en arkadan başlamak zorunda kaldım."

Çin’de de benzer bir hazırlık süreci geçirdiğini söyleyen Lawson, cumartesi gecesi Christian Horner ve Helmut Marko liderliğindeki yönetimle yapılan o kritik toplantıyı şu sözlerle aktardı: "O dönemde takım olarak araçtan (RB21) hiç memnun değildik. Max de mutlu değildi, herkes 'Bu araç çalışmıyor, radikal bir şeyler denemeliyiz' diyordu.”

Fotoğraf: Sutton Images

“Cumartesi gecesi bir toplantı yaptık ve ben de bu fikre katıldım. Amaç, geleceğe yönelik bir yön bulabilmek ve bu aracı sürmeyi biraz daha kolaylaştırmak adına çılgınca bir kumar oynamaktı.”

“Yarışa pit yolundan başlamaya ve aracı kökten değiştirmeye karar verdik. Normal bir yarış hafta sonunda yapılmasını bekleyeceğiniz ayar değişikliğinin tam 10 katı büyüklüğünde devasa bir değişiklik yaptık."

Bu kararın bir kumar olduğunu bildiğini belirten Lawson, sözlerine şöyle devam etti: "Bunu yapmak karanlıkta atılmış bir kurşundu ve yarışta işe yarama ihtimalinin çok düşük olduğunu biliyordum.”

“Ancak bana bu durum, 'Bu senin geleceğine yardımcı olacak, bize bir yön verecek; zaten son sıradasın kaybedecek bir şeyin yok' şeklinde sunuldu. Ben de kabul ettim.”

“Yarışta araç adeta dökülüyordu, sürmesi inanılmaz zordu, ön lastikler kısa sürede bitti ve yarışımız mahvoldu. Ama dürüst olmak gerekirse o an bunu umursamadım çünkü bunu yapmamızın mantıklı bir nedeni olduğunu düşünüyordum."

Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Yarışın hemen ardından simülatör çalışmaları için İngiltere’ye uçtuğunu belirten Lawson, sonrasındaki şok gelişmeyi şu sözlerle paylaştı: "Salı veya çarşamba günü simülatöre girmek üzere İngiltere'ye döndüm.”

“Pazartesi telefonum çaldı ve 'Koltukları değiştiriyoruz, seni geri gönderiyoruz' dediler. Şoka girmiştim: 'Ne?' dedim.”

“Eğer yarıştan önce bana gelip, 'Bak bu senin Red Bull'daki son yarışın olacak, ona göre bu çılgın ayarı mı istersin yoksa normal ayarı mı?' diye sorsalar ne cevap verirdim sizce? O dönemde bu durumla başa çıkmak gerçekten çok zordu.”

“Üstelik tam bir hafta sonra Japonya yarışı vardı, yani tüm bunları sindirecek veya düşünecek vaktim bile olmadı.”

“Doğrudan Racing Bulls koltuğuna geçip orada elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmak zorunda kaldım ama tüm o süreç inanılmaz derecede yıpratıcıydı."

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