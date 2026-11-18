Formula 1 Las Vegas GP

Lawson, Red Bull dönemini değerlendirdi: "İyi bir pilot olmadığıma dair çok şey söylendi"

2026’da Hadjar'ın yerine üç yarışlığına Red Bull koltuğuna geçen Liam Lawson, 2025'teki dönemin ardından bu kez rekabetçi olabileceğini kanıtladığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 10:50

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Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Yaz arasında sakatlanan Isack Hadjar'ın yerine Red Bull'a çağrılan ve çıktığı üç yarışın ikisinde ilk yediye girerek dikkat çeken Liam Lawson, 2025 başında yalnızca iki yarış sonra Racing Bulls'a geri gönderilmesinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

İlk döneminde yeterli hazırlık şansı bulamadığını savunan Yeni Zelandalı pilot, basına yaptığı açıklamada bu yılki performansıyla kendisini ispatladığını vurguladı: "Red Bull'dan ayrıldıktan sonraki son 12 ayda, Red Bull'da yarışacak kadar iyi bir pilot olmadığıma dair çok fazla şey söylendi.”

“Üzerinde çok fazla konuştuğum bir konu değil ama 2025'in başına dönersek, sezon öncesinde Jerez'de yarım gün test yaptık. Bahreyn testimiz sekteye uğradı, Melbourne'de motor sorunu yüzünden 3. antrenmanı kaçırdık ve Çin sprint hafta sonuydu. Aslında olaylar kendini açıklıyor.”

“Bu yılla kıyasladığımızda, bu kez Red Bull'a çok daha fazla deneyim kazanmış olarak girdiğimi hissettim. Bundan çıkaracağım tek bir şey varsa, o da en azından insanlara herhangi bir aracı kullanabileceğimi gösterebilmiş olmamdır."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ağustosta Racing Bulls ile iyi bir sezon geçirirken ana takıma çağrılan Lawson, sezon ortasında takım değiştirmenin tüm çalışma düzenini baştan aşağı yenilemeyi gerektirdiğini ancak bu sürecin uyum yeteneğini güçlendirdiğini belirtti: "Bu şekilde takım değiştirmek elbette çok zordu.”

“Her hafta sonu aynı şeyleri yaptığınız bir takımdan geliyorsunuz ve tüm süreciniz, rutinleriniz değişiyor. Sezon ortasında başka bir takıma geçtiğinizde pek çok şeye uyum sağlamanız gerekiyor.”

“Çok yoğun bir süreçti fakat kişisel olarak bunun bana zarar verdiğini düşünmüyorum çünkü araca farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak da ilginçti. Yıllar içinde pek çok farklı araç kullandım.”

“Hâlâ aynı takımla tam bir sezonu tamamlamadım ama bu durum uyum sağlama becerime yardımcı oluyor."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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