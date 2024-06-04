Lawson, RB'den teklif almazsa başka bir takıma gidebilecek

Alt kategorilerde büyük başarılar elde eden ve 2023'te AlphaTauri'de iyi yarışlar çıkaran Liam Lawson, bu performansına rağmen henüz kendisine koltuk bulamadı.

Lawson, Red Bull'un yedek pilotu olmayı sürdürüyor ve 2025 için RB'de yarışmayı istiyor.

Fakat göstergeler Lawson'ın 2025'te de Formula 1'de olmayacağı yönünde. Hal böyle olunca Lawson'ın Avusturyalı markadan ayrılması gayet olası.

Bu konuda Kleine Zeitung'a konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, şöyle dedi: “Elimizde Liam Lawson gibi güçlü bir sürücümüz var ve kontratında 2025'te bizde yer bulamazsa başka bir takımda yarışabileceği yazıyor."

"Daha net bir görüntü elde etmek için onu bu yıl Formula 1'de görebilseydik gerçekten iyi olurdu ama bu karmaşık bir konu."

"İşlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekecek."

RB'nin Yuki Tsunoda ile devam etmesi beklenirken, ikinci koltuk için Daniel Ricciardo, Ayumu Iwasa ve Isack Hadjar'ın adı geçiyor.