Lawson RB koltuğuna oturacağını ne zaman öğrendi ve Ricciardo bunu nasıl karşıladı?

Singapur Grand Prix'sinde Daniel Ricciardo ile birlikte RB garajını paylaşan Liam Lawson için “kesinlikle keyifli bir hafta sonu değildi” ve Lawson daha sonra Avustralyalı tecrübeli pilotu Formula 1 koltuğundan edeceğini biliyordu.

Ricciardo'nun yerine F1 gridine döndüğünün resmi olarak teyit edilmesinden saatler sonra Lawson, Yeni Zelanda radyo kanalı Newstalk ZB'ye kapsamlı bir röportaj verdi.

Lawson'ın sezon ortasında ya da 2025'te Ricciardo'nun yerine geçeceğine dair çok sayıda söylenti olmasına rağmen, Ricciardo dışarıdan bakıldığında bu olasılığın gerçekliğini ancak Singapur hafta sonu ilerledikçe öğrenmiş gibi görünüyordu.

Tüm hafta sonu boyunca yedek pilot olarak garajda bulunan Lawson, görünüşe göre Ricciardo'dan çok önce olacakları biliyordu.

Lawson Newstalk ZB'ye verdiği demeçte, “Açıkçası son iki haftadır bunu biliyordum.”

“Ancak herkese ilan edilene kadar açıkçası gerçekten belirlenmiş hissetmiyordum ve kimseye söyleyemezdim.” dedi.

Liam Lawson, RB F1 Team Fotoğraf: Davide Cavazza

Lawson’a, Ricciardo’nun durumunu bilerek onunla aynı garajda bulunmanın nasıl bir his olduğu sorulduğunda, Lawson bunun en hafif tabirle garip olduğunu itiraf etti.

“Dürüst olmak gerekirse iyi değildi.”

“Singapur benim için kesinlikle keyifli bir hafta sonu değildi, çünkü açıkçası hepimiz ne olacağını biliyorduk."

“Daniel bana karşı pek çok açıdan her zaman çok iyi olmuştur.”

“Geçen yıl ve hatta bu sezon kendimi asla onunla rekabet halinde ya da buna benzer bir şeyde hissetmedim, asla böyle hissettirmedi. Bu yüzden hoş bir duygu değildi.”

“Ama açıkçası benim için F1'de tek bir şansım var ve o da şimdi geldi ve bu fırsat için minnettarım ama şimdi bunu iki elimle tutmam gerekiyor.”

“O da bana aynı şeyi söyledi ve 'bunu en iyi şekilde değerlendirmelisin' dedi.”

“Hafta sonu çok iyi bir iş çıkardı.”

“Dürüst olmak gerekirse, her şeyle nasıl başa çıktığına büyük saygı duyuyorum çünkü bunun nasıl bir his olduğunu hayal bile edemiyorum.”

“Benim geçen yılki durumuma benzer bir durum ama açıkçası adam benden çok daha göz önünde, çok daha ünlü, bu yüzden çok fazla soru alıyor ve bunları geçiştirmeye çalışıyor. Çok iyi bir iş çıkardı.” diye yanıtladı.

Red Bull'un bu değişikliği Singapur hafta sonundan önce, hatta belki de daha önce yapma niyetinde olduğu oldukça açık görünüyor. Red Bull sadece Ricciardo'yu değil, aynı zamanda Sergio Perez'i de her hafta sonu etkin bir şekilde değerlendirme altında tutuyordu.

Lawson, Ricciardo'nun koltuğuna oturmanın ne zaman ihtimalden kesinliğe dönüştüğü konusunda ise kesin konuşmadı. Red Bull'un bu ayın sonuna kadar 2025 koltuğuna oturmayı taahhüt etmemesi halinde Lawson'ın serbest kalacağı uzun süredir padokta biliniyordu, ancak 2024'e kadar herhangi bir şart olmadığı düşünülüyordu.

Lawson şunları söyledi:

“Uzun zamandır plan buydu, en azından bu şekilde ilerliyordu.”

“Açıkçası yerine getirilmesi gereken bir sözleşme tarihim vardı.”

“Yani temelde her zaman bu yöne doğru gidiyordu ve birkaç hafta önce bana olacak olanın bu olduğunu söylediler ve bundan kısa bir süre sonra da taşlar yerine oturdu.” dedi.

Lawson'ın bir F1 aracıyla pistte son deneyimi, yaklaşık iki ay önce yaz tatilinin başında Monza'da 2022 AlphaTauri ile yaptığı test sürüşüydü.

Tüm sezon boyunca RB veya Red Bull'un kadro değişiklikleri ve Lawson'ın bu yapbozdaki yeri hakkında ne kadar çok spekülasyon yapıldığı göz önüne alındığında, bu önemli bir değerlendirme testi olarak görülüyordu.

Lawson da durumun böyle olduğunu doğruladı ve testin nasıl geçtiğine bakılmaksızın 2024'ün sonundaki durumunun kesinleşip kesinleşmediği sorusuna “hayır” yanıtını verdi.

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Hepsi değerlendirme günleriydi ve üzerimde büyük bir baskı oluşturmak için tasarlanmışlardı.”

“Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da beni sezon ortasında böyle bir etkinliğe dahil etmek istediler.”

“Bir şekilde performans göstereceğimi bilmeleri gerekiyordu. Bunlar kesinlikle değerlendirme günleriydi.” diye ekledi.

Lawson, kalan 2024 yarışları sonrasındaki durumuyla ilgili soruları çok dikkatli bir şekilde yanıtladı.

Şimdilik sadece 2024'ün geri kalanını netleştirip netleştirmediği ve 2025'te bir F1 yarış koltuğuna sahip olup olmayacağını bilmediği sorulduğunda “bu doğru” yanıtını verdi.

“Temel olarak bu sezonun sonuna kadar vaktim var ve sezon ilerledikçe daha fazlasını öğreneceğim. Şu aşamada altı yarış kaldı.” diye devam etti Lawson.

Kendisine 2025 F1 koltuğunu garantilemek için bu altı yarışta nasıl bir performans göstermesi gerektiğini bilip bilmediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Temel olarak performans göstermem gerekiyor. F1'deki değerimi açıkça göstermeye çalışmalıyım ve geçen yıl yaptığıma benzer bir iş yapmam gerektiğini söyleyebilirim. Şu anda bana bu şansı veren de bu.”

“Gelecek yıl da o koltukta kalmak için yeterli performansı göstermem gerekiyor.”