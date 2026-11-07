Formula 1 Sao Paulo GP

Lawson, Racing Bulls’un ayar çıkmazını anlattı: “Muhtemelen geri adım atacağız”

Liam Lawson, ikinci antrenmanda başarısız olan araç kurulumu ve pazar günü beklenen yağmur nedeniyle zorlu bir tercihle karşılaştıklarını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 14:20

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Brezilya Grand Prix’sinin cuma günkü ilk serbest antrenman seansını 10., ikinci seansıysa 13. sırada tamamlayan Racing Bulls pilotu Liam Lawson, denedikleri ayarların tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandığını belirtti.

İlk antrenman seansında aracın çok daha iyi hissettirdiğini ancak 2. antrenmanda pist sıcaklığının düşmesiyle yoğun bir önden kayma sorunu yaşadıklarını ifade eden Lawson, cumartesi günü öncesinde eski ayarlara dönmeyi planladıklarını dile getirdi.

Cuma antrenmanlarını değerlendiren Lawson, şunları söyledi: "İlk antrenmana iyiydik ancak 2. antrenman seansında gerçekten işe yaramayan bir şey denedik. Hava çok daha soğuduğunda yaptığımız değişiklikler iyi sonuç vermedi.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Muhtemelen o ayarlardan geri adım atacağız. İlk antrenmanda daha iyi bir araca sahip olduğumuzu düşünüyorum, bu yüzden 3. antrenmanda benzer bir kurulumla başlamaya çalışacağız. Sonrasında yağmurun yağma ihtimali yüksek olduğu için havanın nasıl seyredeceğine bakacağız.”

“Bence burada düzgün bir tur çıkarmak çok ama çok zor.”

“Turlar o kadar kısa ki lastikleri ısıtacak vakit bile olmuyor, bu yüzden 1. virajda performans göstermekte zorlanıyoruz.”

“Oluşan en ufak bir trafik bile 1. virajı çok ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle özellikle herkesin aynı anda pistte olacağı Q1 seansı çok ilginç geçecek. Ancak asıl büyük soru işareti kesinlikle yağmur olacak.”

“Yaptığımız değişikliğin bu kadar büyük bir etki yaratmasına şaşırdık çünkü ikinci antrenmandaki araç dengesi muhtemelen bu sezon ya da en azından son yarışlarda sahip olduğumuz en kötü dengelerden biriydi.”

“Bunu geliştirmeye çalışacağız fakat elbette hiçbir şeyi radikal şekilde değiştiremeyiz çünkü yağmur riskini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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