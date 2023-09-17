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Lawson, Q3'e kalmasına rağmen mutlu değil

AlphaTauri sürücüsü Liam Lawson, sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmasına rağmen Q3'ten maksimumu alamadığı için sonuçtan memnun değil.

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Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Yeni Zelandalı pilot, ilk kez mücadele ettiği Singapur'da harika bir son tur çıkarmayı ve Q3'e kalmayı başardı.

Attığı o turla Max Verstappen'i elemeyi başaran Lawson, son bölüme kalmayı başaran tek Red Bull sürücüsüydü fakat son bölümde temiz bir tur çıkaramadığı için pazar günü 10. sıradan başlıyor.

AlphaTauri sürücüsü, Q3'te araçtan maksimumu alamadığını, bundan ötürü de mutsuz olduğunu söyledi.

Lawson F1 TV'ye verdiği demeçte, "Üçüncü bölüme kalmak elbette heyecan verici ama kesinlikle maksimumu alamadık, ki bu da incelememiz gereken bir şey."

"Bence lastik ısıtmayla ilgiliydi, son turda yol tutuşun arttığını hissetmedim. Ayrıca turun sonunda biraz trafiğe yakalandık."

"Kısacası Q3'te olduğum için çok mutluyum ama çok daha fazlası olabilirdi."

"Henüz bazı şeyleri yeni yeni öğreniyorum ve sonuçların giderek iyileşeceğine eminim."

"Bugün her şey yolunda gitti ama en önemli gün Pazar." dedi.

Lawson, kendisi için kolay bir yarış olmayacağının gayet farkında.

"10. sıradan başlayacağım ve yarış iki saat sürecek ki bu uzun bir süre, dolayısıyla zor olacak."

"İki saat gerçekten çok uzun bir süre; Özellikle de burada."

"Bu yüzden zorlu olacak ama başlamak için iyi bir pozisyondayız."

"Açıkçası önemli olan yarış. Araçtan maksimumu almalı ve yarışı istediğimiz şekilde götürmeliyiz."

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton

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