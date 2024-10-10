Lawson, Pirelli'nin lastik testinde Ferrari pilotlarına karşı nasıl bir performans sergiledi?

Yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si ile ilgili heyecan şimdiden artmaya başladı.

Pilotlar Şampiyonasında Lando Norris ve Max Verstappen arasındaki mücadele, McLaren Takımlar Sıralamasındaki liderliğini güçlendirmeye çalışırken devam edecek.

Bununla birlikte, sıralamanın daha aşağısında, Liam Lawson'ın RB ile padoğa dönüşü ana konuşma noktalarından biri olacak.

Daniel Ricciardo'nun çok popüler olduğu Austin'deki yarışa giderken onun yerini Lawson’a vermek Red Bull ailesi için cesur bir karar.

Bu yıl sadece altı yarış hafta sonu kala Red Bull, Lawson'ın 2025'e hazır olup olmadığını ve hazırsa hangi takıma daha uygun olduğunu değerlendirmek için onu, Yuki Tsunoda ile birlikte araca bindirme ihtiyacı duydu.

Lawson'ın bu sezonki sürüş imkanları, takımların bu yılki araçla pist dışında yapabilecekleri kilometrenin belirli olması nedeniyle sınırlı kaldı.

Genç pilot aynı zamanda 1. antrenman seanslarına katılmasına izin verilmeyecek kadar deneyimli olsa da bu sezon birkaç kez sahne arkasında test yaptı.

Pirelli bu hafta Mugello'da yeni 2025 ve 2026 lastikleri için bir test gerçekleştirdi ve Motorsport'tan gelen bir raporda teste katılan her bir pilotun nasıl bir performans sergilediği paylaşıldı.

Lawson Çarşamba günü piste çıkan dörtlü arasındaydı ve Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in yanı sıra Norris'e karşı yarıştı.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Pirelli

Lawson'ın zamanlarını rakipleriyle karşılaştırmak zor, zira araçların ayarlanması söz konusu olduğunda bilinmeyen pek çok faktör var.

Diğer üçlü gelecek yılın lastikleri üzerinde çalışırken, Pirelli'nin 2026 bileşiklerini test etmek için seçilen sürücü olduğu için Norris'in zamanlarından herhangi bir bağlam elde etmek daha da zor.

Britanyalı pilot, testin ilk günü olan Salı günü yağmurun sürüşü imkansız hale getirmesinin ardından attığı 118 turda 1:21.302'lik en hızlı zamanı elde etti.

Her iki Ferrari pilotu da piste çıktı ve Leclerc 1:21.053'lük en hızlı zamanı yaparken, Sainz sadece 1:21.890'lık bir derece yapabildi.

Ancak, Sainz hala nemli bir pistle uğraşıyordu ve seansın yarısına kadar slick lastikleri takamadı.

Lawson iki Ferrari'nin hızından biraz uzaktı ve 116 turu 1:23.219'luk en iyi zamanıyla tamamladı.

F1, 2020 Toskana Grand Prix'sinden bu yana Mugello'da yarışmadığı için, AlphaTauri sürücüleri Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly'nin sıralama turlarına bakarak bir kıyaslama yapmak da anlamlı olmuyor; çünkü bu pilotların en hızlı turları, Lawson’dan altı saniye daha hızlıydı.

Lawson'un Austin'deki Circuit of the Americas pistine uyum sağlaması kolay olmayacak ancak önümüzdeki iki ayın yarış kariyeri açısından ne kadar önemli olduğunu biliyor. Lawson, geçen sezonki kısa sürede Yuki Tsunoda’ya karşı gayet iyi bir performans gösterdi, ancak Japon pilot bu yıl daha üst seviyeye çıkmış durumda.

RB'nin aracı yılın başlarında ilk dört takımın dışında en hızlı olanıydı, ancak sezon boyunca yaptıkları güncellemelerle yanlış yönde ilerlediler ve puan kazanmayı son derece zorlaştırdılar.

Alex Jacques, Lawson'a Oscar Piastri örneğini takip etmesini ve olabileceği en çok yönlü sürücü olmaya çalışmasını söyledi.

Ancak bu o kadar kolay olmayacak ve Lawson'ın Sprint hafta sonunda sadece tek bir antrenman seansına sahip olması, V-CARB 01'i anlamaya çalışırken işini daha da zorlaştıracak.