Formula 1 Sao Paulo GP
Lawson performansından memnun: "Elimizden geleni yaptık"
Interlagos’ta güçlü bir startla öne çıkan Liam Lawson, yarışın ilerleyen bölümünde daha hızlı rakiplerine karşı koymakta zorlandı. Charles Leclerc ile yaşadığı teması değerlendiren Yeni Zelandalı pilot, 2026 yağmur lastiklerinin soğuk koşullardaki performansına ilişkin önemli sorunlara dikkat çekti.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 07:50
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Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Liam Lawson, Brezilya Grand Prix’sinde yarışa iyi bir başlangıç yaparak ilk turda ikinciliğe kadar çıktı.
Ancak yarışın ilerleyen bölümünde rakiplerinin daha yüksek temposu karşısında geriye düşen Racing Bulls pilotu, özellikle lastik aşınması nedeniyle zorlandıklarını belirtti.
Lawson şöyle dedi: “Gerçekten çılgın bir yarıştı. Çok iyi start aldım, ilk virajda iyi tutunma vardı ve bir sıra kazandım. Turun ilerleyen bölümünde Kimi’yi zorlamayı bile düşündüm. Ancak tempo oturduktan sonra onların bizden çok daha hızlı olduğu ortaya çıktı ve geriye düşmeye başladık. Sanırım lastiklerimize rakiplerimizden daha fazla zarar veriyorduk.”
Lawson, yarışın tamamen ıslak zeminde geçmesini tercih edeceğini söyledi ve şunları ekledi: “Bugün elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Güçlü bir yarış çıkardık. Yağmurun devam etmesini isterdim. Yarışın tamamı ıslak zeminde geçseydi çok güzel olurdu ve daha fazla şansımız olabilirdi.”
“Şu anda takım olarak orta grubun lideriyiz. Her hafta sonu hedefimiz de bu.”
Lawson, Interlagos’ta kullanılan 2026 yağmur lastiklerinin özellikle düşük sıcaklıklarda ciddi sorunlar yarattığını söyledi.
“Bugünün en büyük sorunu, havanın dünden çok daha soğuk olmasıydı. Daha az su olmasına rağmen start öncesinde araçları kullanmak neredeyse imkânsızdı ve lastik sıcaklıkları sürekli düşüyordu.”
“Yağmurun yoğun olduğu anlarda geçiş lastikleriyle ilgili sorun, su birikintilerinin fazla olması değil, lastik sıcaklığını koruyamamanız. Las Vegas gibi bir pistte yağmur yağarsa açıkçası başımızın belada olacağını düşünüyorum.”
Sezonun sonraki yarışlarından Las Vegas Grand Prix’si hakkında da konuşan Lawson, Alpine’in düzlüklerdeki hızının kendileri için önemli bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.
“Alpine’in orada oldukça güçlü olabileceğini düşünüyorum. Düzlüklerde çok hızlılar, bu nedenle iyi performans göstereceklerini tahmin ediyorum. Göreceğiz.”
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- Motorsport.com Ekibi
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