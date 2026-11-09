Formula 1 Sao Paulo GP

Lawson performansından memnun: "Elimizden geleni yaptık"

Interlagos’ta güçlü bir startla öne çıkan Liam Lawson, yarışın ilerleyen bölümünde daha hızlı rakiplerine karşı koymakta zorlandı. Charles Leclerc ile yaşadığı teması değerlendiren Yeni Zelandalı pilot, 2026 yağmur lastiklerinin soğuk koşullardaki performansına ilişkin önemli sorunlara dikkat çekti.

Kemal Şengül

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 07:50

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Liam Lawson, Brezilya Grand Prix’sinde yarışa iyi bir başlangıç yaparak ilk turda ikinciliğe kadar çıktı.

Ancak yarışın ilerleyen bölümünde rakiplerinin daha yüksek temposu karşısında geriye düşen Racing Bulls pilotu, özellikle lastik aşınması nedeniyle zorlandıklarını belirtti.

Lawson şöyle dedi: “Gerçekten çılgın bir yarıştı. Çok iyi start aldım, ilk virajda iyi tutunma vardı ve bir sıra kazandım. Turun ilerleyen bölümünde Kimi’yi zorlamayı bile düşündüm. Ancak tempo oturduktan sonra onların bizden çok daha hızlı olduğu ortaya çıktı ve geriye düşmeye başladık. Sanırım lastiklerimize rakiplerimizden daha fazla zarar veriyorduk.”

Lawson, yarışın tamamen ıslak zeminde geçmesini tercih edeceğini söyledi ve şunları ekledi: “Bugün elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Güçlü bir yarış çıkardık. Yağmurun devam etmesini isterdim. Yarışın tamamı ıslak zeminde geçseydi çok güzel olurdu ve daha fazla şansımız olabilirdi.”

“Şu anda takım olarak orta grubun lideriyiz. Her hafta sonu hedefimiz de bu.”

Lawson, Interlagos’ta kullanılan 2026 yağmur lastiklerinin özellikle düşük sıcaklıklarda ciddi sorunlar yarattığını söyledi.

“Bugünün en büyük sorunu, havanın dünden çok daha soğuk olmasıydı. Daha az su olmasına rağmen start öncesinde araçları kullanmak neredeyse imkânsızdı ve lastik sıcaklıkları sürekli düşüyordu.”

“Yağmurun yoğun olduğu anlarda geçiş lastikleriyle ilgili sorun, su birikintilerinin fazla olması değil, lastik sıcaklığını koruyamamanız. Las Vegas gibi bir pistte yağmur yağarsa açıkçası başımızın belada olacağını düşünüyorum.”

Sezonun sonraki yarışlarından Las Vegas Grand Prix’si hakkında da konuşan Lawson, Alpine’in düzlüklerdeki hızının kendileri için önemli bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.

“Alpine’in orada oldukça güçlü olabileceğini düşünüyorum. Düzlüklerde çok hızlılar, bu nedenle iyi performans göstereceklerini tahmin ediyorum. Göreceğiz.”

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Resmi: Antonelli, Sao Paulo GP sonrası beş saniye ceza aldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül



Antonelli startta liderliği almayı hedefliyor

Formula 1

Formula 1

Sao Paulo GP

15 s

Antonelli startta liderliği almayı hedefliyor



Verstappen, Orta Doğu yarışları hakkında: "Siyasetle ilgilensem siyasetçi olurdum"

Formula 1

Formula 1

Sao Paulo GP

15 s

Verstappen, Orta Doğu yarışları hakkında: "Siyasetle ilgilensem siyasetçi olurdum"



Norris yağmur istiyor: "Mercedes'i kuru zeminde yenemeyiz"

Formula 1

Formula 1

Sao Paulo GP

20 s

Norris yağmur istiyor: "Mercedes'i kuru zeminde yenemeyiz"

Son Haberler



Lawson performansından memnun: "Elimizden geleni yaptık"

Formula 1

F1 Formula 1

Sao Paulo GP

4 dk

Lawson performansından memnun: "Elimizden geleni yaptık"



Resmi: Antonelli, Sao Paulo GP sonrası beş saniye ceza aldı

Formula 1

F1 Formula 1

Sao Paulo GP

15 dk

Resmi: Antonelli, Sao Paulo GP sonrası beş saniye ceza aldı



Vasseur: "Lastik sorunları aracın güçlü yanlarını gölgeliyor"

Formula 1

F1 Formula 1

Sao Paulo GP

44 dk

Vasseur: "Lastik sorunları aracın güçlü yanlarını gölgeliyor"



Domenicali: "Mercedes, F1 tarihine unutulmaz bir sayfa daha yazdı"

Formula 1

F1 Formula 1

Sao Paulo GP

1 s

Domenicali: "Mercedes, F1 tarihine unutulmaz bir sayfa daha yazdı"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 17 Mar 2018

Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 13 Şub 2018

Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 11 Şub 2018

Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 6 Şub 2018

Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol