Formula 1 Amerika GP

Lawson, ön grup mücadelesi için Racing Bulls’un tek eksiğini açıkladı

Racing Bulls ile orta sıranın lideri konumuna yerleşen Lawson, takımının ön gruptaki 4 büyük takımla mücadele edebilmesi için tek eksiğinin yere basma gücü olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 15:30

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

2026 sezonunda Mercedes, Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotlarının ardından Pilotlar Şampiyonası'nda 9. sırada yer alan Liam Lawson, ABD Grand Prix'sinde elde ettiği 9.'lukla puanını 77'ye çıkardı. Racing Bulls’un Takımlar Şampiyonası’nda 5. sıradaki yerini korumasında kilit rol oynayan 24 yaşındaki Yeni Zelandalı yıldız, takımının gösterdiği bu performansa rağmen üst sıradaki dört takımla aradaki büyük farkı kapatmak için neye ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

ABD GP'sinin ardından Juan Pablo Montoya'nın sorularını yanıtlayan Lawson, durumun temel sebebini şu sözlerle anlattı: "Aslında çok güçlü bir aracımız var. Ön gruptaki takımlarla mücadele edebilmemiz için en çok ihtiyacımız olan şey daha verimli yere basma gücü.”

“Dürüst olmak gerekirse en büyük eksiğimiz aracın üzerindeki yük. Aracın her noktasında daha fazla yere basma gücüne sahip olsaydık harika olurdu. Zaten bu kategoride ihtiyacınız olan temel şey tam olarak bu.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

“Ancak bizim takım olarak harika yaptığımız en önemli şey, elimizdeki paketi en üst düzeyde kullanabilmemiz. Nasıl bir konumda olursak olalım, her hafta sonu sıralama turlarına geldiğimizde süreci kusursuz yönetiyor ve araçtan en yüksek verimi almayı başarıyoruz.”

“Araç dengesine gelirsek; bu yıl iki farklı araç sürdüm ve rahatlıkla söyleyebilirim ki aracımızın dengesi gerçekten çok ama çok güçlü."

Sergilediği güçlü performansa rağmen 2027 geleceği belirsizliğini koruyan Lawson, koltuğunu F2'de dikkat çeken Nikola Tsolov'a kaptırma riskiyle karşı karşıya.

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- Motorsport.com Ekibi

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