Lawson: "Odak noktam artık Super Formula"

Lawson, 5 hafta önce Hollanda Grand Prix antrenman seansında sakatlanan Daniel Ricciardo’nun koltuğuna oturmuştu. Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo’nun iyileşmesinin ardından Austin’de pistlere geri dönmesi bekleniyor.

Çaylak pilot Lawson, Singapur Grand Prix’inde Formula 1 kariyerinin ilk puanlarını alarak iyi bir izlenim yaratmıştı.

Ancak Katar GP Sprint yarışında ilk turda yaşadığı kaza ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda’nın da düşük performans gösterdiği Pazar günkü yarışı 17. sırada bitirerek kötü bir yarışı tamamlamış oldu.

Lawson’un her zamanki AlphaTauri yedek pilotu göreviyle ABD Grand Prix’inde olması bekleniyor ancak Super Formula’nın Suzuka’da koşulacak olan son iki yarışa katılmak için Meksika Grand Prix’ini kaçıracak. Lawson şu anda şampiyonada lider Ritomo Miyata’nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Motorsport.com muhabirinin Japonya’daki iki yarış ve şampiyonluk mücadelesi ile ilgili sorusuna Lawson şu yanıtı verdi: “Şampiyonluk benim için çok ama çok önemli. Özellikle de Katar’ın benim için nasıl geçtiğini düşünecek olursak kariyerim üzerinde inanılmaz bir etkisi olacak.”

“Austin’de olacağım. Oradan da Super Formula’daki son yarışlar için Japonya’ya geçeceğim. Yani şu andan itibaren sadece Super Formula şampiyonluğuna odaklanacağım, elbette bir yandan Red Bull ile çalışmalarım da sürüyor.”

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, beaches in the gravel and retires from the Sprint race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images