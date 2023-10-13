Lawson: "Odak noktam artık Super Formula"

Lawson, 5 hafta önce Hollanda Grand Prix antrenman seansında sakatlanan Daniel Ricciardo’nun koltuğuna oturmuştu. Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo’nun iyileşmesinin ardından Austin’de pistlere geri dönmesi bekleniyor.

Çaylak pilot Lawson, Singapur Grand Prix’inde Formula 1 kariyerinin ilk puanlarını alarak iyi bir izlenim yaratmıştı.

Ancak Katar GP Sprint yarışında ilk turda yaşadığı kaza ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda’nın da düşük performans gösterdiği Pazar günkü yarışı 17. sırada bitirerek kötü bir yarışı tamamlamış oldu.

Lawson’un her zamanki AlphaTauri yedek pilotu göreviyle ABD Grand Prix’inde olması bekleniyor ancak Super Formula’nın Suzuka’da koşulacak olan son iki yarışa katılmak için Meksika Grand Prix’ini kaçıracak. Lawson şu anda şampiyonada lider Ritomo Miyata’nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Motorsport.com muhabirinin Japonya’daki iki yarış ve şampiyonluk mücadelesi ile ilgili sorusuna Lawson şu yanıtı verdi: “Şampiyonluk benim için çok ama çok önemli. Özellikle de Katar’ın benim için nasıl geçtiğini düşünecek olursak kariyerim üzerinde inanılmaz bir etkisi olacak.”

“Austin’de olacağım. Oradan da Super Formula’daki son yarışlar için Japonya’ya geçeceğim. Yani şu andan itibaren sadece Super Formula şampiyonluğuna odaklanacağım, elbette bir yandan Red Bull ile çalışmalarım da sürüyor.”

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, beaches in the gravel and retires from the Sprint race Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lawson, AlphaTauri macerasını hayal kırıklığı ile geçen bir yarış ile noktaladığı için bir hayli üzgün olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Açıkçası AlphaTauri’den iyi bir şekilde ayrılmak isterdim. Kötü bir sonuçla bitirmek benim için oldukça zor. Bu konu üzerine düşünmemiz gereken bir konu.”

“AlphaTauri maceramda ilk birkaç yarış gerçekten çok iyi geçti, ilerleme kaydediyorduk ancak bu hafta biraz zorlandık. Söylediğim gibi bu noktaya kadar gayet iyi yarıştık, ancak son yarıştaki hayal kırıklığına bir etkisi yok. AlphaTauri maceramın son yarışının böyle bitmesi oldukça üzücü.”

Lawson Katar yarışında yumuşak lastiklerle start alan dört pilottan biriydi ve starttan üç tur sonra pite girdi. Aynı stratejiyi tercih eden Valtteri Bottas yarışı sekizinci bitirirken AlphaTauri pilotu arka sıralara düştü. Takımın tercih ettiği strateji ve aracın performansı üzerine konuşan Lawson, düşüncelerini şöyle açıkladı.

“Yarış bizim için gerçekten zorlu geçti. Ancak mesele strateji değildi, genel olarak yarış performansımızda sorun vardı. Araçta bir şeyler denedik ancak işe yaramadı. Yarışta ciddi anlamda çok zorlandım. Bu meselenin incelenmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum.”

“Aslında iyi bir start almıştım. Stroll’ün yanındaydım ancak ne oldu bilmiyorum, beni fark etmedi ve benim önüme geçti. Sonra iki sıra daha kaybettim. Açıkçası oldukça sinirim bozuldu. Ama dediğim gibi, startta kaybettiğim sıraları geri kazansam dahi bugün hızlı değildik.”

Lawson’ın Formula 1 için bir şansının daha olacağını ifade eden Christian Horner, sözleriyle Yeni Zelandalı sürücüyü cesaretlendirecek gibi duruyor. Lawson’un performansı ve geleceği hakkında konuşan Red Bull takım patronu Horner, şu sözleri söyledi:

“Hiçbir tecrübesi olmadan bir Formula 1 aracına oturmak gerçekten takdir edilesi. Ve kendini bir yarış pilotu olarak ispatladı.”

“Bence ortaya koyduğu performansla hepimizin dikkatini çekmiş olmalı. Bu yarış kesinlikle onun Formula 1’deki son yarışı olmayacak. Eminim ki bu beş yarışta yaptıklarıyla gelecekte bir fırsatı daha fazlasıyla hak ettiğini göstermiştir.”