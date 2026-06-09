Lawson: "Monako'da sadece hayatta kalmaya çalışarak güçlü bir sonuç elde ettik"
Liam Lawson, Racing Bulls takımının Monako Grand Prix’sinde elde ettiği güçlü sonucu 'sadece hayatta kalarak' yakaladıklarını söyledi.
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)
Yarışa ilk 10 içinde başlayan Liam Lawson, yarışın ilerleyen bölümlerinde rakiplerin yaşadığı dayanıklılık sorunları ve aksilikler sayesinde pozisyon kazanarak damalı bayrağı 5. sırada geçti.
Racing Bulls'un güçlü puan serisine, çaylak pilot Arvid Lindblad da katkı sağladı. Lindblad, F1 kariyerindeki en iyi sonucu olan 6. sırayı elde ederek takıma önemli puanlar kazandırdı.
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Lawson, Racing Bulls'un genel olarak yarış içinde sorunlardan uzak kalma ve fırsatları değerlendirme konusunda iyi bir iş çıkardığını vurguladı.
Lawson, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık, hatta daha gerilerden başladığımız ya da zorlandığımız hafta sonlarında bile."
“Şu anda yarışların gidişatına bakınca, birçok kişinin sorunlar nedeniyle yarış dışı kaldığını görüyoruz. Ama biz sadece hayatta kalmaya çalışarak iyi bir sonuç elde ediyoruz." şeklinde konuştu.
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