Lawson: "Monako'da sadece hayatta kalmaya çalışarak güçlü bir sonuç elde ettik"

Yarışa ilk 10 içinde başlayan Liam Lawson, yarışın ilerleyen bölümlerinde rakiplerin yaşadığı dayanıklılık sorunları ve aksilikler sayesinde pozisyon kazanarak damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Racing Bulls'un güçlü puan serisine, çaylak pilot Arvid Lindblad da katkı sağladı. Lindblad, F1 kariyerindeki en iyi sonucu olan 6. sırayı elde ederek takıma önemli puanlar kazandırdı.

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lawson, Racing Bulls'un genel olarak yarış içinde sorunlardan uzak kalma ve fırsatları değerlendirme konusunda iyi bir iş çıkardığını vurguladı.

Lawson, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık, hatta daha gerilerden başladığımız ya da zorlandığımız hafta sonlarında bile."

“Şu anda yarışların gidişatına bakınca, birçok kişinin sorunlar nedeniyle yarış dışı kaldığını görüyoruz. Ama biz sadece hayatta kalmaya çalışarak iyi bir sonuç elde ediyoruz." şeklinde konuştu.