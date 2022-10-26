Lawson, Meksika GP'nin ilk seansında AlphaTauri ile piste çıakcak
AlphaTauri, bugün yaptığı açıklama ile Liam Lawson'ın Meksika GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkacağını doğruladı.
Takımlar, yıl boyunca iki kez cuma antrenmanlarında genç bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyor ve sezon sonu yaklaştığı için bu konudaki çalışmalar hız kazandı.
Juri Vips'in Red Bull sürücü akademisinden çıkarılmasının ardından hem Red Bull hem de AlphaTauri koltukları için öne çıkan aday Liam Lawson olmuştu.
Yeni Zelandalı sürücü, daha önce Spa'daki antrenman seansında piste çıkmış ve ilk kez bir cuma antrenman seansında yer almıştı.
Şimdi genç sürücünün Mexico City Grand Prix'sinin ilk seansında AlphaTauri'nin direksiyonuna geri döneceği doğrulandı.
Lawson, ilk seansta Yuki Tsunoda'nın yerini alacak ve böylelikle AlphaTauri'nin bu yılki haklarını tamamlamış olacak.
Genç sürücünün Red Bull ile Abu Dhabi GP'de de piste çıkması bekleniyor.
Liam Lawson, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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