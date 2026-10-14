Formula 1 Singapur GP

Lawson: "Kendimi çok iyi hissediyorum"

Liam Lawson, sezon finaline yaklaşırken sergilediği güçlü performansı sürdürerek orta gruptaki üstünlüğüne devam ederken, geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 14 Eki 2026 08:00

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Yaz arasında Isack Hadjar'ın geçirdiği sakatlık nedeniyle üç yarışlığına ana takım Red Bull koltuğuna geçen Liam Lawson, kendi takımı Racing Bulls'a döndüğünden bu yana kariyerinin en başarılı dönemini geçiriyor. Singapur Grand Prix'sini yedinci sırada tamamlayarak puanını 75'e çıkaran Lawson, şampiyonada en yakın orta sıra rakibi Pierre Gasly ile arasındaki farkı iyice açtı.

Takım arkadaşı Arvid Lindblad'ı da geride bırakan Lawson, yükselen formu hakkında Sky F1'e şu değerlendirmelerde bulundu: "Genel anlamda çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum.”

“Şu anki paketimizin verimliliğini düşündüğümde, muhtemelen sezonun en güçlü dönemini yaşadık diyebilirim. Kişisel olarak benim açımdan da durum böyle.”

“Takım olarak çoğu hafta sonunda orta grubun en önünde mücadele ettik ve elimizden gelen puanları topladık. Bu da iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor.”

“Kişisel olarak kendimi çok iyi hissediyorum."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lawson'ın sergilediği yüksek performansa rağmen 2027 sezonu için geleceği henüz netleşmiş değil. Red Bull ana takımında Hadjar'ın sözleşmesinin uzatılmasıyla kapılar kapanırken, Racing Bulls takım patronu Alan Permane, önümüzdeki haftalarda net bir kararın verileceğini açıklamıştı. Takım, Lawson ve Lindblad'ın yanı sıra Formula 2 şampiyonluk adaylarından Nikola Tsolov'u da değerlendiriyor.

Eski Dünya Şampiyonu Jenson Button ise Lawson'ın bu form yükselişini, yarışmaktan tekrar keyif almasına ve takım içindeki doğru ortama bağlayarak, genç pilotun hızını doğru şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

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- Motorsport.com Ekibi

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