Lawson, Katar'da yarışacağını FaceTime aracılığıyla öğrenmiş
Daniel Ricciardo, Liam Lawson'a FaceTime aracılığıyla sürpriz yaparak AlphaTauri Formula 1 yedek pilotuna 2023 Katar Grand Prix'sinde tekrar yarışması gerektiğini söyledi.
Ricciardo'nun Zandvoort'taki antrenman kazasında sol el tarak kemiğini kırması, Lawson'ın Hollanda'da ilk F1 deneyimini yaşamasının önünü açtı.
Super Formula puan ikincisi, dört kez katıldığı yarışlarda göz doldurdu ve Singapur GP'sini dokuzuncu bitirerek iki puan alarak hızlı bir şekilde adapte oldu.
Lawson'ın Katar'da yarışa çıkıp çıkmayacağı kesin değildi, ancak yarışacağını Pazartesi günü Ricciardo'dan gelen bir FaceTime çağrısı aldıktan sonra öğrendi.
Lawson şöyle açıkladı: "Öğle yemeğinde oturuyordum ve bilmediğim bir numara beni FaceTime aradı."
"Gerçekten kafam karışmıştı çünkü insanlar rastgele FaceTime'dan aramazlar bu yüzden açtım ve Daniel'ın yüzünü gördüm."
"Kısaca bir hafta sonu daha geçirmeme izin vereceğini düşündüğünü söyledi."
"Açıkçası geri dönmek güzel ve bu hafta sonu araçta olmak güzel. Heyecanlıyım."
Liam Lawson, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Glenn Dunbar
Ricciardo ameliyat için Zandvoort'tan İspanya'ya giderken, ilk olarak Red Bull takım patronu Christian Horner, Singapur ve Japonya hafta sonlarının art arda olması nedeniyle Katar'a dönüşün ertelenmesinin en mantıklısı olduğunu öne sürdü.
AlphaTauri, Ricciardo'nun ne zaman dönecek kadar formda olacağına karar verme yetkisini kendisine bıraktı ve bu da bu ayın sonunda Austin, Teksas'ta yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri GP'sine ertelendi.
Lawson şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, Japonya'dan sonra yarışa katılmamız daha olası görünüyordu, biz de normal şekilde hazırlanmaya devam ettik."
"Sürüş yapacağımı düşünmüyordum ama normal bir durum gibi hazırlandık."
"Bu biraz farklı. Tam zamanlı olarak burada olmak istiyorum ama bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum."
"Bence Ricciardo Austin'de yarışabilir, bu daha olası. Tabii ki kesin bir şey söyleyemem ama hazır olmak için bir haftadan fazla zamanımız var."
Son Haberler
Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları
Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları
Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak
Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak
Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"
Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş" Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"
Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"
Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor" Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar