Lawson, Katar'da yarışacağını FaceTime aracılığıyla öğrenmiş

Ricciardo'nun Zandvoort'taki antrenman kazasında sol el tarak kemiğini kırması, Lawson'ın Hollanda'da ilk F1 deneyimini yaşamasının önünü açtı.

Super Formula puan ikincisi, dört kez katıldığı yarışlarda göz doldurdu ve Singapur GP'sini dokuzuncu bitirerek iki puan alarak hızlı bir şekilde adapte oldu.

Lawson'ın Katar'da yarışa çıkıp çıkmayacağı kesin değildi, ancak yarışacağını Pazartesi günü Ricciardo'dan gelen bir FaceTime çağrısı aldıktan sonra öğrendi.

Lawson şöyle açıkladı: "Öğle yemeğinde oturuyordum ve bilmediğim bir numara beni FaceTime aradı."

"Gerçekten kafam karışmıştı çünkü insanlar rastgele FaceTime'dan aramazlar bu yüzden açtım ve Daniel'ın yüzünü gördüm."

"Kısaca bir hafta sonu daha geçirmeme izin vereceğini düşündüğünü söyledi."

"Açıkçası geri dönmek güzel ve bu hafta sonu araçta olmak güzel. Heyecanlıyım."

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Glenn Dunbar

Ricciardo ameliyat için Zandvoort'tan İspanya'ya giderken, ilk olarak Red Bull takım patronu Christian Horner, Singapur ve Japonya hafta sonlarının art arda olması nedeniyle Katar'a dönüşün ertelenmesinin en mantıklısı olduğunu öne sürdü.

AlphaTauri, Ricciardo'nun ne zaman dönecek kadar formda olacağına karar verme yetkisini kendisine bıraktı ve bu da bu ayın sonunda Austin, Teksas'ta yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri GP'sine ertelendi.

Lawson şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, Japonya'dan sonra yarışa katılmamız daha olası görünüyordu, biz de normal şekilde hazırlanmaya devam ettik."

"Sürüş yapacağımı düşünmüyordum ama normal bir durum gibi hazırlandık."

"Bu biraz farklı. Tam zamanlı olarak burada olmak istiyorum ama bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum."

"Bence Ricciardo Austin'de yarışabilir, bu daha olası. Tabii ki kesin bir şey söyleyemem ama hazır olmak için bir haftadan fazla zamanımız var."