Formula 1 Katar GP

Lawson: “Katar’da sıralama turları çok önemli olacak”

Katar Grand Prix’si öncesinde uygulanan 27 turluk zorunlu lastik kullanım sınırını değerlendiren Liam Lawson, sıralama turlarının kritik olacağını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 08:50

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Katar GP’de Pirelli ve FIA tarafından güvenlik gerekçesiyle getirilen ve bir set lastikle en fazla 27 tur atılmasına izin veren kural, hafta sonu öncesinde strateji planlarını kökten değiştirdi.

Racing Bulls pilotu Liam Lawson, 57 turluk yarışta takımları en az iki pit stopa zorlayan bu kısıtlamanın taktik esnekliği ortadan kaldırdığını ve saf hızı öne çıkardığını vurguladı: "Bu kural strateji konusunda elimizi biraz kısıtlıyor.”

“Bu yüzden en önemlisi hızlı bir araca sahip olmamız, iyi bir sıralama seansı geçirmeye çalışmamız ve performansı doğrudan pist üstünde, saf hızımızla ortaya koymamız gerekiyor çünkü tek bir stratejiye bağlı olacağız.”

“Açıkçası bu güvenlik amacıyla yapılmış bir uygulama, dolayısıyla üzerine söylenecek pek fazla bir şey yok."

“Yarışta geçiş yapmanın ne kadar kolay ya da zor olacağını henüz bilmiyorum, bunu antrenman seanslarında göreceğiz. Ancak sıralama turlarının ve ilk turun çok ama çok önemli olacak."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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