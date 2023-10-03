Lawson, Katar GP'ye de katılmaya hazırlanıyor

Hollanda GP hafta sonunda bileğinden sakatlanan ve tedavi sürecine devam eden Daniel Ricciardo, son yarışları kenarda geçirmişti.

Bu süreçte Ricciardo'nun yerini Red Bull'un yedek pilotu Liam Lawson aldı.

Lawson, geride kalan yarışlarda iyi bir iş çıkardı ve hatta Singapur gibi hiç bilmediği bir pistte puan almayı başardı.

Sırada Katar GP var ve burada Lawson mı yoksa Ricciardo'nun mu yarışacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ricciardo beklendiği üzere AlphaTauri'nin simülatöründe kendisini ve elini denedi. Chris Medland'ın haberine göre henüz %100'ünde olmayan Avustralyalı sürücü, sprint hafta sonuna ev sahipliği yapacak Katar'da yer almayacak.

Bundan ötürü direksiyona bir kez daha Lawson geçecek.

AlphaTauri'nin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.