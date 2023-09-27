Lawson, Katar GP'de de piste çıkabilir
Liam Lawson, Katar Grand Prix'sinde de Daniel Ricciardo'nun yerini alacak gibi görünüyor.
Liam Lawson Japonya Grand Prix'sine gelecek yıl Red Bull Racing ve AlphaTauri için sadece yedek sürücü olacağını bilerek gitti çünkü Suzuka o hafta sonu öncesinde Faenza takımının yeni sezonda Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo ile devam edeceği doğrulandı.
Yeni Zelandalı sürücü buna rağmen pazar günü 11. sırada yer alarak yine kendisinden daha deneyimli olan Japon takım arkadaşını geçmeyi başardı.
Yedek pilot olarak harika bir iş çıkaran Lawson'ın şimdi Katar GP'de de piste çıkması bekleniyor.
Lawson, Ricciardo'nun yokluğunda direksiyona geçmekten keyif aldığını ve Katar'da da piste çıkmak istediğini söyledi.
Yeni Zelandalı sürücü şöyle konuştu: "Güzel olur ama karar bana bağlı değil."
"Şahsen her seanstan en iyi şekilde yararlanmak için elimden geleni yapıyorum. Aracın direksiyonuna her geçtiğimde kendimi göstermeye çalışıyorum ve tabii ki nihai hedefim Formula 1'de yarışmak."
"Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine karar vermek bana düşmez."
"Katar'daki yarış için hazırlanmaya devam ediyorum. Hazırlık süreci normal şekilde devam edecek."
"Karar yarış hafta sonuna yakın bir zamanda verilecek."
Bugün bazı kaynaklar Lawson'ın o hafta sonu da piste çıkacağını iddia etti fakat nihai karar henüz verilmiş değil.
Liam Lawson, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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