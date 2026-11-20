Formula 1 Las Vegas GP
Lawson: "Kariyerimi Racing Bulls’ta noktalamak istemiyorum"
Liam Lawson, güçlü geçen 2026 sezonunun ardından 2027 koltuğu konusunda endişe duymadığını ancak uzun vadede kariyerini burada noktalamayı düşünmediğini söyledi.
Ed Hardy Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 09:20
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Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Formula 2'de şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull akademi pilotu Nikola Tsolov'un Racing Bulls’a geçme ihtimali gündemdeyken geçen hafta takımla 2027 sezonu için sözleşme uzatan Liam Lawson, geleceğine dair pek şüphe duymadığını açıkladı.
Çaylak takım arkadaşı Arvid Lindblad'ın 38 puanına karşılık topladığı 89 puanla pilotlar şampiyonasında 9. sırada yer alan ve takımını tarihinin en iyi derecesi olan markalar beşinciliğine taşıyan 24 yaşındaki Yeni Zelandalı pilot, Las Vegas Grand Prix'si öncesinde koltuğunu kaybetme endişesi yaşayıp yaşamadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Pek sayılmaz. Geçen yıla dönüp baktığımda, o dönem bu konuyu çok fazla kafaya taktığımı hissediyorum.”
“Özellikle işler iyi gitmediğinde her zaman çok fazla şüpheniz olur. Ama bu yıl bizim için her alanda işlerin yolunda gittiğini düşünüyorum. Gerçekten de takım çok ama çok iyi gidiyor.”
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
“Tüm pistlerde güçlü bir araca sahiptik ve çoğu hafta sonu işimizi doğru yaptık. Bu yüzden koltuğumu korumak için bir sebep bulmakta zorlanmadım ama elbette bu ihtimali kaçınılmaz olarak düşünüyorsunuz.”
“Yine de bu süreci zihnimden olabildiğince uzaklaştırmaya, sadece odaklanmaya ve aracı sürmekten keyif almaya çalıştım. Bunu başarabildiğimi hissediyorum."
2023'teki ilk yarışından bu yana 55 Grand Prix startı almasına karşın 2026'nın henüz ikinci tam sezonu olduğunu hatırlatan Lawson, uzun vadeli hedefinin üst sıralar olduğunu vurguladı: “Bu yılki odak noktamız beşincilik ve gelecek sezona hazırlanmak oldu.”
“Gelecek sezonlarda ne olacağına dair hiçbir fikrim yok ama hepimiz sonucunda kazanmak için yarışıyoruz.”
“Teknik olarak bu yıl Formula 1'deki ikinci tam sezonum, bu yüzden kendimi çok deneyimli bir pilot gibi hissetmiyorum ama günden güne gelişiyorum. Ancak gelecekte ister Red Bull'a ister başka bir yere olsun, eninde sonunda başka bir takıma geçmek doğal bir ilerleme sürecidir.”
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
“Bir bakıma kariyerimi Racing Bulls’ta noktalamak istemiyorum, bunu söylemek doğru olabilir ama şu anda harika bir aracımız var ve gerçekten iyi bir sezon geçirdik. Bu yüzden her hafta sonundan maksimum verimi almaya ve bunu sürdürmeye çalışıyorum.”
“Artık gelecek yıl da bunu yapma fırsatım var ve formumu korumaya çalışacağım."
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- Motorsport.com Ekibi
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