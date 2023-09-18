Lawson, Japonya'da da AlphaTauri ile yarışmaya hazırlanıyor
Liam Lawson, Japonya Grand Prix'sinde de yine AlphaTauri adına yarışmaya hazırlanıyor.
Liam Lawson Singapur'da harika bir hafta sonu geçirdi ve cumartesi günü ilk ona girmeyi başarıp, pazar günü de dokuzuncu oldu.
Yeni Zelandalı sürücü, bunu henüz üçüncü F1 yarışında yaptı ve artık tüm F1 dünyası, onu gelecek yıl tam zamanlı olarak F1'de görmeyi bekliyor.
Fakat bu yılın kalanında ne yapacağı belli değil çünkü normalde direksiyona geçmesi gereken isim olan Daniel Ricciardo elindeki kırıklar düzeldiği anda piste çıkacak.
Fakat Lawson, en azından Super Formula'dan tanıdığı Suzuka pistinde de AlphaTauri ile yarışacak gibi görünüyor.
AlphaTauri CEO'su Peter Bayer ServusTV'ye yaptığı açıklamada, "Daniel fizyoterapi sürecine devam etmek için Avustralya'ya uçuyor."
"Bizi manevi olarak destekleyecek fakat kendisi Suzuka'da olmayacak." dedi.
Lawson, yarıştan sonra verdiği röportajda henüz ne yapacağına dair bilgilendirilmediğini söylemiş fakat yarışmak istediğini belirtmişti.
Lawson, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum fakat yarışırsam harika olur, çünkü Suzuka'yı çok daha iyi biliyorum ve orada bir Formula 1 aracını kullanmak çok ilginç olacak." demişti.
Öte yandan Bayer, 2024 sürücü kadrosu için görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
"Görüşmeler iyi gidiyor. Liam yapması gereken her şeyi yapıyor."
"Gelecek yıl AlphaTauri araçlarını kimin kullanacağını yakında öğreneceğiz."
"Ancak Daniel bu yıl kesinlikle direksiyona geri dönecek. Liam da sezonu Super Formula'da bitirmek istiyor."
Serinin sezon finali 27-29 Ekim tarihlerinde Suzuka'da yapılacak.
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