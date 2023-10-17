Lawson: "İmzalanmış bir kontrat görmeden hiçbir şeye inanmam"

Alt kategorilerde harika başarılar yakalamasına rağmen F1'de tam zamanlı olarak yarışma fırsatı yakalayamayan Liam Lawson bu yıl normalde Super Formula'da yarışıyordu.

Fakat Daniel Ricciardo'nun sakatlığıyla Hollanda GP hafta sonunda AlphaTauri ile F1'de yarışma fırsatı buldu. Geride kalan yarışlardaki performansı gayet iyiydi ve bundan ötürü 2024'te tam zamanlı olarak F1'de yer alabileceği konuşulmaya başlandı.

Ancak Lawson o fırsatı yakalayamadı ve 2024'te yine yedek pilotluk rolü üstlenecek. Bundan ötürü epey hayal kırıklığı yaşayan Lawson, Red Bull'un 2025'te gridde olacağına yönelik yorumlarına rağmen "kanıt görmek" istiyor.

Yeni Zelanda ajansı SEN ile yaptığı röportajda Lawson, "Her zaman çok fazla şey söyleniyor".

"İnsanlar ne söylerse söylesin, yapılan yorumlar ne kadar pozitif olursa olsun kişisel olarak sadece elimde imzalanmış bir sözleşme varsa tatmin olurum ve henüz elimde böyle bir şey yok."

"Ancak olaya şu açıdan bakmalıyız; sadece iki ay öncesine kadar Formula 1 için ciddi bir aday olarak görülmüyordum. Hatta bu fırsatın elimden kayıp gitmeye başladığı hissine bile kapılmıştım."

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sanırım şimdi bir şansım oldu ve en azından gelecek için umudum var."

"Fakat hiçbir şey garanti değil. Gelecek yıl yedek sürücü olacağım, hepsi bu kadar." dedi.

Yedek pilotluk görevi kapsamında Lawson, bu hafta sonu Austin'de olacak ve ardından Super Formula için Japonya'ya uçacak.

"Umarım Formula 1'de edindiğim deneyimi bir şekilde kullanabilirim."

"Elbette bu iyi bir şey çünkü kısa süre önce Suzuka'da yarıştım. Fakat Japon rakiplerim için bu pist adeta evleri gibi, genç yaştan itibaren burada yarışıyorlar."

"Bu yüzden çok zorlanacağımdan şüphem yok. Super Formula aracına yeniden adapte olmam gerekecek çünkü son birkaç aydır tüm hayatım Formula 1'e adanmış durumdaydı."