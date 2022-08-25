Lawson, ilk F1 hafta sonu deneyimi öncesi heyecanlı

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Son birkaç yıldır zayıflayan Red Bull akademisinin en gelecek vadeden isimlerinden birisi geçen sene DTM'de şampiyonluk savaşı vermesiyle tanıdığımız Liam Lawson.

Bu sezon tam zamanlı olarak Formula 2'de yarışmaya başlayan Yeni Zelandalı, şanssızlıklarla dolu bir sezon geçirmesine rağmen iki yarış kazanmayı başardı ve an itibariyle şampiyonada 8. sırada.

Lawson'un performansı Red Bull'u belli derecede ikna etmiş durumda, nitekim takım kendisini Belçika GP'si ilk antrenman seansında direksiyon başına geçirecek; bu, Lawson'ın katılım gösterdiği ilk yarış hafta sonu olacak.

Heyecanlı olup olmadığı sorulan Lawson, "Evet, epey heyecanlıyım, kesinlikle çok iyi bir fırsat yakaladım.

"Geçmişte sadece bir kez F1 testi yaptım, dolayısıyla bu hafta sonu benim için büyük bir adım olacak, ayrıca burası [Spa] tamamen odaklanmanı gerektiren, gerçekten ikonik bir pist. Burada sürüş yapmak gerçekten özel olacak." dedi.

"Spa'yı ikonik yapan şey pistin bizzat kendisi, burası modern pistlerin çoğundan farklı. Engebeli yapısı nedeniyle bir pilot olarak beni heyecanlandırıyor, Eau Rouge gibi virajlar ve yokuş aşağı inilen sektörler de cabası. İlk kez bir Formula 1 aracıyla bu pisti deneyimleyeceğim, dört gözle bekliyorum." dedi.

Liam Lawson, Carlin Fotoğraf: Red Bull Content Pool

İlk F1 seansına çıkmaya hazırlanan Lawson, bunun yanı sıra bu hafta sonu düzenlenecek F2 yarışında da pistte olacak, dolayısıyla kendisini iki farklı serinin dinamiklerine de adapte etmesi gerekiyor.

Takımla seansı nasıl değerlendireceklerine karar verip vermedikleri sorulan Lawson, "Ana hedefim, takımın hafta sonuna mümkün olduğunca iyi bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmak, ancak büyük bir adım atacağım, dolayısıyla bir şeyler öğrenmek de istiyorum. Araçta hafta sonunun kalanında kullanılacak bazı parçalar var, bu parçaları deneyecek ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"İki farklı araç arasında geçiş yapacağım için kolay bir hafta sonu olmayacak, bundan eminim. Önce F2'de antrenman seansına çıkacağım, sonrasında F1 seansı gerçekleşecek, en zorlayıcısı ise geri dönüp sıralama turlarına katılmak olacak. İki tarafın da iyice hazırlandığından emin olmalıyım." dedi.

Son olarak bu seansın kendisine 2023 için F1 kapılarını açıp açmayacağı sorulan Lawson, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok. Takım benden F2'ye odaklanmamı ve sezonu güçlü bir şekilde kapatmamı istedi. Zor bir sezon geçirmekteyiz, işler istediğimiz gibi gitmiyor, dolayısıyla ilk hedefimiz işleri yoluna koymak. F1'deki fırsatları kovalamadan önce burada güçlü olmalıyım." dedi.