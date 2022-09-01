Lawson: "Herta iddiaları benim için pek bir şeyi değiştirmiyor"

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Geçtiğimiz sezondan bu yana F1'e ilgili olduğu bilinen genç IndyCar sürücüsünün ismi, Pierre Gasly'nin takımdan ayrılabileceği iddialarının artmasından bu yana AlphaTauri için yazılıyor.

Kendisi hakkında verilecek kararı bekleyeceğini söyleyen Lawson, Herta iddialarının "yalnızca görüşme boyutunda" olduğunu da ekliyor.

Hollanda GP'si öncesinde konuşan Lawson, "Yani, şu anda sadece tartışmalar var ve benim açımdan çok fazla bir şey değişmiyor.

"Hâlâ Formula 2'de yapabileceğim en iyi işi yapmaya ve sanırım bu yılı güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumdayım -umduğumuz gibi bir sezon olmadı."

"Şu anda konuşulanlar sadece tartışma boyutunda, dolayısıyla geleceğimle ilgili verilen kararları öğrenmek için bekleyeceğim -şu anda sadece Formula 2'ye odaklanıyorum."

Liam Lawson, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Juri Vips'in programdan çıkarılmasının ardından hem AlphaTauri'nin, hem Red Bull'un yedek ve test pilotluğunu yapan Lawson, geçen hafta kariyerinde ilk kez bir F1 hafta sonuna katıldı -kendisi ilk F1 testine ise geçen sene Abu Dhabi'de düzenlenen sezon sonu testinde çıkmıştı.

Yeni Zelandalı pilot, "Bu seansın benim için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl karşıma böyle bir fırsatın çıkabileceğini bir süredir biliyordum, geçen yılın sonunda test yapmıştım ve oldukça harika bir deneyimdi."

"Seans çok güzeldi ancak hemen sona erdi, sadece bir saat sürüyor. Kendime olan güvenimin pek de etkilendiğini düşünmüyorum, aynı kaldığını söyleyebilirim, ancak araca alışmak için bu seansı yapmak güzeldi -yeni araç eskisinden oldukça farklı." dedi.

Son olarak Red Bull yerine AlphaTauri ile piste çıkmanın kendisi üzerinde daha az baskı yaratıp yaratmadığı sorulduğunda ise Lawson, "Sanmıyorum. Açıkçası her zaman biraz baskı vardır, seanstan önce araca ilk kez binerken kesinlikle biraz gergindim, sanırım hangi takımda olursam olayım bu baskıyı hissederdim."

"Benim için oldukça güzeldi, geçen yıl AlphaTauri ile sezon sonrası testi yapmıştım, bu yüzden onlarla çalışmaya devam etmek, bir sonraki testime ve ilk resmi seansıma onlarla çıkmak bence oldukça güzel bir fırsattı."

"Bu adamların çoğuyla zaten iyi bir ilişkim vardı, bu yüzden oldukça güzel bir testti. Hangi takım için sürdüğümden bağımsız olarak hissettiğim baskı ise aynıydı." dedi.