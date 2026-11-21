Formula 1 Las Vegas GP

Lawson: "Her iki aracı da Q3'e taşımak harika bir sonuç"

Las Vegas GP sıralama turlarında 1:35.090'lık derecesiyle sekizinci sırayı elde eden Liam Lawson, virajlardaki güçlü tempolarından memnun olduğunu belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 15:10

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Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Racing Bulls pilotu Liam Lawson, takım arkadaşı Arvid Lindblad ile birlikte Q3’e kalmalarının ekip adına büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Hafta sonu öncesinde Las Vegas pistinde bu denli güçlü bir performans beklemediklerini ifade eden Lawson, virajlarda çok rekabetçi olmalarına karşın düzlük hızında biraz geride kaldıklarını belirterek sıralama turlarını şu sözlerle değerlendirdi: "Araç gün boyu harikaydı ki bu gerçekten olumlu bir işaret, özellikle de burada bu kadar güçlü olmayı beklemediğimiz düşünülürse.”

“Her iki aracı da Q3'e taşımak takım adına bir başka harika sonuç oldu. Burası zorlu bir pist olduğu için her şeyin kusursuza yakın işlemesi gerekiyor.”

“Virajlarda gerçekten çok güçlüydük ancak düzlüklerde biraz hız eksiğimiz var, dolayısıyla inceleyip üzerine yoğunlaşmamız gereken nokta bu olacak.”

“Yarınki yarışa iyi bir pozisyondan başlıyoruz ve bu pistin bolca geçiş fırsatı sunduğunu göz önüne alırsak neler yapabileceğimize bakacağız."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

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