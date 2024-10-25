Lawson: "Hedefim Red Bull'da yarışmak, bu beş yarış kritik olacak"

Liam Lawson 12 aylık aradan sonra katıldığı ilk Formula 1 yarışında puan alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Geleceğinin bu sezon elde edeceği sonuçlara bağlı olduğunun farkında olan Lawson, elinden geleni yaptığını söylüyor.

Yeni Zelandalı sürücü şöyle diyor: "Direksiyon başında ne kadar çok zaman geçirirsem, sonuçlarım o kadar iyi olacaktır fakat her hafta puan almayı beklemiyorum."

"Bu hafta sonu yarışmak zorunda olduğumuz pist Austin'den çok farklı olacak. Fakat Amerika hafta sonu bana çok şey öğretti ve araca adapte olmaya başladım bile."

"Yine de ana kadar her pistte sıfırdan başlamak zorunda olduğumuzu söyleyebiliriz, çünkü hiç sürmediğim birçok pist var."

"Bu yüzden Mexico City'de hemen Austin'deki performansımı gösterebileceğimi sanmıyorum. Cuma günkü antrenmanda pek çok şey öğrenmem gerekecek."

Lawson ayrıca Red Bull Racing'in Oscar Piastri ile ilgilendiğine dair haberler hakkında da yorum yapmak zorunda kaldı.

Lawson bu konudaki bir soru üzerine, "Bu konuda herhangi bir bilgim yok. Şahsen 6 yıldır Red Bull'dayım ve asıl hedefim gelecekte bu takım için yarışmak."

"Gelecek yıl mı yoksa daha sonra mı olur bilmiyorum ama şu anda önümde sezonun kalan beş yarışını mümkün olan en iyi şekilde geçirmek gibi bir görevim var."

"Hepsi çok önemli ve Formula 1'deki geleceğim bu yarışlara bağlı."

"Beş yarış sonra Red Bull Racing'de olup olmayacağımı bilmiyorum. Sadece bu beş yarış yarışın belirleyici olacağını düşünüyorum."

"Gelecek yıl Formula 1'de kalıp kalmayacağımı bu beş yarış belirleyecek." dedi.