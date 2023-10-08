Lawson: "Hatam yüzünden birkaç puanı kaybettik"

AlphaTauri için iyi geçmeyen sprint yarışında Liam Lawson daha ilk turda spin atarak yarışa veda etti.

Seansın ardından konuşan Lawson, yaptığı hatadan ötürü takımdan özür diledi.

Lawson şöyle konuştu: "Bugün SQ1'de çok hızlıydım ama maalesef son turumda hata yaptım, kerbe çok fazla çıktım ve tur zamanım silindi."

"Takımdan özür diliyorum çünkü gerçekten iyi bir iş çıkardılar ve düne göre büyük bir adım atmak için gece boyunca çok sıkı çalıştılar."

"Sprint yarışının ilk turundaki en büyük şey ana çizginin dışındaki kumdu. Pistin kirli tarafından kötü bir başlangıç yaptım ama ilk viraja yarış çizgisinde girdim, güçlü bir viraj aldım ve birkaç sıra yükseldim. 2. virajda ana hattın dışına çıktım ve arkayı çok hızlı şekilde kaybettim."

"Takımdan çok özür dilerim, çünkü yarışta olan biten her şeye rağmen bugün belki birkaç puan kazanabilirdik ama benim hatam bize pahalıya patladı."

"Araç iyi görünüyor ve yarına girerken bugün olanlardan ders çıkaracağım."

"Lastik aşınması oldukça yüksekti, bu yüzden zorlu ve uzun bir yarış olacak."

Yuki Tsunoda ise pek iyi geçmeden cumartesinin ardından pazar günü puan hedefliyor.

"Bugün en kolay gün değildi ancak Sprint cumartesileri hep böyle oluyor gibi görünüyor. Pist sınırı ihlali ve SQ1'deki iletişimim için takımdan özür dilerim."

"Sprint Shootout bölümünde performansımızı en iyi şekilde uygulayamadık, bu yüzden oldukça hayal kırıklığına uğradım."

"Sprint yarışına baktığımda, ilk tur özellikle rüzgar nedeniyle zordu fakat veri toplamaya, araca bakmaya ve onu eve getirmeye odaklandık."

"Yarın için pek çok şey öğrendik ve puanlara çok yakın bir noktadan başlıyoruz."

"Bu yüzden işimize odaklanacağız ve araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız."

"Pist limitleri zor görünüyor ve lastik yönetimi zor olacak. Fakat umarım araçtan en iyisini alabilir ve yarın puan kazanabiliriz."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images