Lawson: "Gelecek yıl ne yapacağımı hiç bilmiyorum"
Liam Lawson, gelecek sezon nerede yarışacağını ya da ne yapacağını kendisinin de bilmediğini söyledi.
Helmut Marko alt kategorilerde parlayan isimleri Red Bull'un genç sürücü akademine getiriyor fakat bazıları iyi performans gösterseler de F1'e girme fırsatını bir türlü yakalayamıyorlar.
Bunlardan biri de Yeni Zelandalı Liam Lawson. Formula 3 ve Formula 2'de önemli işlere imza atan, Formula 1'de bir dizi cuma antrenmanına katılan ve şimdi de Japonya'daki Super Formula serisinde mücadele eden Lawson, şampiyonayı sadece bir puan geride ikinci sırada götürüyor.
Lawson gösterdiği güçlü performansına rağmen 2024 F1 koltuğunu garantileyemedi ve kariyerine nerede devam edeceği belirsiz.
Lawson, Speedcafe'e şöyle konuştu: "Her şey bu sezonun nasıl biteceğine ya da şampiyonadaki durumun nasıl olduğuna bağlı."
"Hedefim Formula 1 olsa da belki de Super Formula'da kalırım, bilmiyorum. Şu an her şey belirsiz."
"Bu seride durum biraz farklı. Rakipleriniz, Avrupa'daki alt kategorilere göre çok daha yaşlı. Sürücüler arasındaki saygı seviyesi çok daha yüksek."
"Formula 2 ve Formula 3'te herkes aynı hedefe sahip; Formula 1'e girmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Orada mümkün olmayabilecek bir veya iki koltuk için mücadele ediyorsunuz."
"Avrupa'da herkes birbirine karşı savaşıyor fakat Super Formula'da durum farklı. Pek çok kişi için bu, yarış kariyerlerinin zirvesi. Bunlar Super GT'de ve Super Formula'da uzun yıllar yarışmış profesyonel sürücüler."
"Ben de bu şampiyonayı kendi adıma bir sonraki basamak olarak kullanıyorum."
Lawson bu yıl şampiyonluğu kazandığı takdirde Red Bull'un kendisine bir F1 koltuğu verip vermeyeceği belirsiz.
Liam Lawson, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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